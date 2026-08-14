Estilo de vida
14 de agosto de 2026 a la - 08:42

Depresión de alto funcionamiento: ¿la aparente normalidad oculta un problema?

Depresión de alto funcionamiento: ¿la aparente normalidad oculta un problema?
Depresión de alto funcionamiento: ¿la aparente normalidad oculta un problema?Shutterstock

Salís de casa a tiempo, rendís en el trabajo, respondés mensajes y hasta vas al gimnasio. Sin embargo, al final del día sentís un cansancio raro: no el del cuerpo, sino el de estar “actuando” bienestar mientras por dentro todo pesa.

Por ABC Color

Qué es la depresión de alto funcionamiento

La depresión de alto funcionamiento no es un diagnóstico formal en sí mismo: es una forma coloquial de describir cuadros depresivos —como el trastorno depresivo mayor o la depresión persistente (distimia)— en los que la persona mantiene su desempeño (laboral, académico, familiar) aunque viva síntomas significativos.

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Esa “funcionalidad” puede confundir al entorno y a la propia persona: si seguís cumpliendo, cuesta reconocer que hay un problema de salud mental. El resultado suele ser demora en pedir ayuda y un sufrimiento silencioso.

Cómo se manifiesta (más allá de “estar triste”)

En consultorio, la depresión de alto funcionamiento aparece menos como llanto constante y más como anhedonia (pérdida de interés), fatiga mental, irritabilidad o una sensación persistente de vacío.

Depresión de alto funcionamiento: ¿la aparente normalidad oculta un problema?
Depresión de alto funcionamiento: ¿la aparente normalidad oculta un problema?

La rutina se sostiene, pero a un costo interno creciente: se hace todo “por inercia”, con poca recompensa emocional.

También es común el perfeccionismo y el sobreesfuerzo: no porque “motive”, sino como estrategia para compensar la culpa o el miedo a que se note el bajón. Hacia afuera, eso puede leerse como productividad; hacia adentro, como desgaste.

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Qué pasa en el cerebro y en la conducta cotidiana

La depresión impacta en circuitos de recompensa y regulación emocional, con cambios en neurotransmisores y en la respuesta al estrés (eje HPA y cortisol). Eso se traduce en sueño no reparador, dificultad para concentrarse, rumiación y decisiones que se vuelven más pesadas.

Sociológicamente, la cultura del rendimiento —y el estigma de “no aflojar”— favorece que el malestar se enmascare: se sigue funcionando para no preocupar, no perder oportunidades o no quedar etiquetado.

Por qué se pasa por alto y cuándo conviene evaluarlo

Se suele minimizar porque no hay “señales dramáticas”, pero un indicador clave es la desconexión entre lo que hacés y lo que sentís: cumplís, pero sin alivio.

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Si ese estado se sostiene semanas y afecta sueño, apetito, disfrute, energía o vínculos, una evaluación profesional puede precisar si hay depresión y qué abordaje corresponde (psicoterapia, cambios conductuales basados en evidencia y, cuando se indica, medicación).

Línea 155: apoyo a la salud mental

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