Emociones y psicología infantil: por qué los niños hacen berrinches

En la primera infancia (sobre todo entre 1 y 4 años), el sistema que detecta amenazas y frustraciones —con participación de la amígdala— reacciona rápido. En cambio, la corteza prefrontal, clave para inhibir impulsos, esperar turnos y regular emociones, madura más tarde. Esa asimetría explica por qué un “no” puede sentirse, para ellos, como una pérdida enorme e inmediata.

No es que el niño “decida” desbordarse: muchas veces se queda sin recursos internos para volver a un estado de calma. En psicología del desarrollo se habla de corregulación: al principio, los chicos regulan sus emociones con ayuda externa (la voz, la presencia, el sostén del adulto) antes de poder hacerlo solos.

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Por qué se disparan: cansancio, hambre, cambios y sobrecarga

La neurociencia del autocontrol muestra que el cerebro regula peor cuando está bajo estrés fisiológico. Un berrinche suele ser la punta visible de variables simples: sueño insuficiente, hambre, sed, estimulación intensa (ruidos, luces, gente), o transiciones difíciles (salir de casa, apagar la pantalla, irse del juego).

También pesa el lenguaje: si todavía no pueden nombrar lo que sienten (“estoy frustrado”, “me asusté”, “me dio vergüenza”), el cuerpo habla por ellos.

Y cuando el adulto responde apurado o humillado por el contexto social (“no hagas papelones”), el estrés sube en ambos lados, lo que vuelve más probable la escalada.

Qué expresa un berrinche

Un berrinche no es sinónimo de manipulación. Puede ser una protesta legítima ante una limitación, una búsqueda de previsibilidad (“quería lo mismo de siempre”) o una reacción a la falta de control en decisiones mínimas.

El aprendizaje no ocurre en el pico del llanto: en plena descarga, el cerebro está en modo supervivencia, no en modo reflexión.

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¿A qué edad son normales los berrinches? Son frecuentes en la etapa preescolar; suelen disminuir cuando mejora el lenguaje y la autorregulación. No necesariamente indican un problema psicológico. La señal de alerta es la intensidad extrema y persistente, lesiones, o deterioro marcado en casa y el jardín.

¿Por qué empeoran en público? Porque hay más estímulos y menos margen para pausar: el ambiente acelera el desborde y la presión social tensiona al adulto.

¿Qué hacer ante un berrinche?

Primero, mantener la calma y reducir estímulos. Hablar poco y con voz tranquila, validar la emoción sin ceder necesariamente al pedido (“sé que estás enojado porque querías esa galletita”) y evitar amenazas, gritos o explicaciones largas.

Cuando el niño se calme, recién entonces se puede hablar de lo ocurrido y pensar alternativas para la próxima vez.