Día Nacional de la Sal Yodada: beneficios, uso correcto y cuánta consumir al día

Cuando pensamos en una alimentación saludable, solemos enfocarnos en reducir grasas o azúcares. Sin embargo, hay un ingrediente cotidiano que cumple un rol silencioso pero vital en nuestro organismo: la sal yodada.

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Aunque el cuerpo humano solo necesita cantidades mínimas de yodo, este micronutriente no se produce de forma natural en el organismo. La forma más sencilla, económica y efectiva de obtenerlo diariamente es a través de la sal de mesa fortalecida.

¿Qué pasa cuando le falta yodo al organismo?

El yodo es el “combustible” que necesita la glándula tiroides para producir las hormonas encargadas de regular el metabolismo, el crecimiento y la energía corporal.

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Cuando la dieta carece de suficiente yodo, pueden aparecer complicaciones severas como:

Bocio : Aumento anormal del tamaño de la glándula tiroides en el cuello.

Problemas de desarrollo infantil : En mujeres embarazadas y niños pequeños, la falta de yodo puede provocar retrasos en el desarrollo cognitivo, físico y mental.

Fatiga y metabolismo lento: Dificultades generales en el rendimiento físico y mental diario.

El equilibrio perfecto: suficiente yodo, poca sal

Añadir yodo a la sal de mesa es una de las estrategias de salud pública más exitosas del mundo, ya que garantiza que toda la población reciba su dosis diaria sin cambiar sus hábitos de cocina. Sin embargo, la clave está en el consumo moderado.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día (aproximadamente una cucharadita). Esta cantidad es suficiente para cubrir los requerimientos de yodo diarios sin poner en riesgo la presión arterial ni la salud cardiovascular.

Guía práctica: cómo elegir y almacenar bien la sal en casa

Para asegurarte de que la sal que llega a tu mesa cumple con los estándares de calidad necesarios para proteger a tu familia, tené en cuenta estas recomendaciones básicas:

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