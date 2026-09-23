¿Qué ejercicios queman más calorías? Así varía el gasto según la actividad

En términos generales, correr rápido, subir escaleras y remar están entre las actividades con mayor gasto energético por hora. Para una persona de alrededor de 70 kilos, correr a ritmo intenso puede superar las 700 u 800 calorías por hora; saltar la cuerda o pedalear con exigencia también puede rondar o superar las 600.

Pero esos números no son una promesa universal. El gasto depende del peso corporal, la velocidad, la inclinación, el nivel de entrenamiento y la duración. Dos personas pueden hacer la misma clase de spinning y registrar consumos muy distintos.

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La referencia científica más usada, el Compendium of Physical Activities, mide el esfuerzo en MET: cuanto más músculos participan y más oxígeno necesita el cuerpo, mayor suele ser el gasto. Por eso caminar quema menos calorías por minuto que correr, aunque puede sumar un volumen relevante si se sostiene a diario.

La intensidad importa, pero no resuelve todo

Los intervalos de alta intensidad —como alternar esfuerzos breves en bicicleta, carrera o remo— elevan mucho el gasto durante la sesión. También pueden producir un aumento transitorio del consumo de oxígeno posterior al ejercicio, conocido como EPOC. Sin embargo, ese “efecto afterburn” existe, pero suele ser más modesto de lo que sugieren algunas campañas de fitness: no reemplaza el movimiento acumulado ni justifica entrenar al límite todos los días.

Desde la neurociencia del hábito, hay otro factor decisivo: la repetición. Una rutina demasiado dura puede activar la sensación de amenaza, fatiga o fracaso y favorecer el abandono. En cambio, una actividad desafiante pero tolerable tiene más posibilidades de incorporarse a la agenda real.

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Correr, caminar, fuerza o HIIT: qué conviene según el objetivo

Si la prioridad es quemar muchas calorías en poco tiempo, correr, escaleras, remo, natación vigorosa y bicicleta intensa suelen liderar. Si hay dolor articular, sedentarismo previo o sobrepeso, la bicicleta, la elíptica, la natación y la caminata en pendiente ofrecen menor impacto con un gasto considerable.

El entrenamiento de fuerza no suele ganar la comparación por calorías durante una hora de sesión, pero aporta masa muscular, funcionalidad y mantenimiento de la capacidad física. Combinarlo con actividad aeróbica suele ser más útil que buscar un único ejercicio “perfecto”.

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La mejor elección no siempre es la que marca el número más alto en una pantalla, sino la que permite entrenar con seguridad, recuperar bien y volver a hacerlo la semana siguiente.