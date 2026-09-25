¿Se puede ganar músculo después de los 60? Lo que hay que saber

Por qué se pierde músculo con la edad

A partir de los 50 años, la masa y la potencia muscular tienden a disminuir gradualmente. Esta condición, conocida como sarcopenia, no depende solo del cumpleaños: influyen el sedentarismo, enfermedades crónicas, períodos de reposo, sueño insuficiente y una alimentación pobre en proteínas.

También cambia la respuesta del organismo a los estímulos. El músculo puede necesitar una señal más clara —carga progresiva y proteína suficiente— para activar la síntesis de tejido muscular. No significa que sea tarde; significa que la rutina debe ser más intencional.

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Qué entrenamiento ayuda a ganar músculo a los 60

El estímulo más estudiado es el entrenamiento de fuerza o resistencia: ejercicios con máquinas, mancuernas, bandas elásticas, peso corporal o cargas funcionales. La clave no es terminar agotado, sino trabajar músculos grandes con una dificultad que aumente de manera gradual.

Guías de salud pública y entidades como el American College of Sports Medicine recomiendan incorporar fuerza al menos dos días por semana. En adultos mayores, una evaluación profesional puede ayudar a adaptar ejercicios si hay artrosis, hipertensión, osteoporosis, diabetes o antecedentes de caídas.

Caminar es valioso para la salud cardiovascular, pero por sí solo no suele aportar la sobrecarga necesaria para aumentar masa muscular. Combinar caminatas con ejercicios de fuerza suele ser más efectivo para preservar autonomía.

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La proteína importa, pero no hace milagros

Para construir músculo, el entrenamiento necesita energía y aminoácidos. En adultos mayores sanos, sociedades científicas como ESPEN sugieren una ingesta aproximada de 1 a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, distribuida entre las comidas. Huevos, lácteos, carnes, legumbres, soja y pescados pueden cubrir ese aporte.

No hace falta recurrir de entrada a suplementos. Además, quienes tienen enfermedad renal u otra condición clínica deben consultar antes de aumentar proteínas o usar batidos.

El factor menos visible: la confianza para empezar

La ganancia muscular no depende únicamente de una rutina. También interviene la percepción de seguridad. El miedo al dolor o a “hacerlo mal” lleva a postergar el inicio; pero la inactividad sostenida reduce fuerza y equilibrio, reforzando ese miedo.

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Empezar con cargas manejables, registrar progresos concretos —repeticiones, estabilidad, facilidad para cargar objetos— y contar con supervisión cuando hace falta transforma el ejercicio en una práctica de autonomía, no en una prueba de juventud.