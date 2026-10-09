Salud mental y pérdida de peso: por qué el acompañamiento psicológico es clave en los tratamientos

La ciencia avanzó y revolucionó los tratamientos contra la obesidad. Para comprender el alcance de esta revolución, analizamos los trabajos de distintos especialistas y compilamos sus aportes más resaltantes: la comunidad científica advierte que la receta médica por sí sola no alcanza. Para que el cambio corporal sea profundo, saludable y sostenible, es indispensable contar con un acompañamiento psicológico que ayude a procesar los cambios, cuidar la salud mental y sostener el tratamiento a largo plazo.

¿Qué pasa en la cabeza cuando el medicamento entra en acción?

Para entender por qué la terapia es tan necesaria, primero hay que mirar qué ocurre a nivel neurológico. Según explica el psiquiatra Sasidhar Gunturu en su trabajo, estos fármacos no se limitan a regular el aparato digestivo, sino que llegan directamente al cerebro para influir en las áreas encargadas de las emociones y del placer.

Conforme al reporte de Gunturu (2024), la acción de estos fármacos sobre el circuito cerebral de recompensa explica su impacto en la conducta y en la motivación para repetir acciones placenteras, lo que abre una vía muy interesante para entender su influencia positiva en trastornos relacionados con el control de impulsos.

Cuando el fármaco frena esa sensación constante de hambre y calma la ansiedad por comer, el alivio inicial es enorme. No obstante, ocurre un fenómeno complejo: muchas personas utilizaban la comida como su principal refugio o vía de escape frente al estrés cotidiano. Al perder ese estímulo de golpe, aparecen vacíos y tensiones emocionales que exigen un espacio terapéutico para ser procesados de manera adecuada.

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Comer por ansiedad y trastornos de la alimentación

Cuando se evalúan problemas específicos de la conducta alimentaria, la investigación publicada por el doctor Alfonso Sanz Cid demuestra que tratamientos como la semaglutida son una herramienta formidable para frenar el impulso descontrolado, aunque el trasfondo emocional sigue reclamando atención profesional.

De acuerdo con un estudio de Sanz Cid (2026), el uso de estos análogos ha demostrado un gran potencial terapéutico en el manejo de trastornos como el atracón, logrando reducciones muy significativas en las escalas de evaluación específicas y ayudando a disminuir los episodios descontrolados de ingesta.

Mientras el fármaco realiza el trabajo biológico de calmar el apetito voraz, el acompañamiento psicológico cumple una misión complementaria insustituible: ayuda al paciente a descubrir qué hay detrás de esos atracones, a identificar los disparadores emocionales y a construir nuevas herramientas para lidiar con el día a día sin recurrir a la comida como anestesia emocional.

El gran desafío: sostener el tratamiento a largo plazo

Uno de los mayores obstáculos en cualquier proceso de descenso de peso es saber qué ocurre cuando el tratamiento se interrumpe o se presentan dificultades en el camino. Sobre este delicado escenario, según una investigación de la revisora Silvia Tempia Valenta y sus colaboradores, se advierte acerca de las complicaciones de dejar la medicación sin un trabajo conductual previo.

Conforme al reporte de Tempia Valenta et al. (2024), la interrupción de estos tratamientos suele asociarse con la recuperación del peso debido a desequilibrios hormonales y a la reactivación de los mecanismos centrales que regulan el apetito, lo que plantea importantes desafíos clínicos y pone de relieve la necesidad de evaluar la seguridad y la eficacia a largo plazo.

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Dejar la medicación por cuestiones económicas, por efectos secundarios o por indicaciones médicas suele generar frustración y el riesgo de recuperar el peso perdido si no se modificaron los hábitos de raíz. Por esta razón, el apoyo psicológico funciona como una red de contención indispensable para asimilar los cambios corporales, evitar bajones anímicos y mantener una relación saludable con el propio cuerpo a lo largo de los años.

Tomando como referencia los estudios de los especialistas Samantha Jacobson, Noah Margolese y Howard C. Margolese (2025/2026), los tratamientos con agonistas del GLP-1 representan una opción revolucionaria para la salud metabólica. Sin embargo, los expertos coinciden en que la ciencia no hace magia por sí sola: integrar la medicina con el soporte psicológico es la clave indiscutible para cuidar la salud mental, comprender los profundos cambios del organismo y lograr un bienestar integral que realmente perdure en el tiempo.

Fuentes citadas: