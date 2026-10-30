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30 de octubre de 2026 - 08:19

¿Por qué nos gusta sentir miedo? La ciencia detrás del placer del terror

¿Por qué nos gusta sentir miedo? La ciencia detrás del placer del terror.
¿Por qué nos gusta sentir miedo? Shutterstock

Con el control remoto en la mano, sabés que una escena te va a sobresaltar y aun así seguís. El miedo ficticio activa una alarma corporal real, pero el cerebro puede convertir esa tensión en placer cuando percibe que está a salvo.

Por ABC Color
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En octubre, las plataformas llenan sus catálogos de terror, las casas se decoran para Halloween y vuelve un ritual conocido: mirar entre los dedos, saltar ante un ruido repentino y reírse segundos después. No es una contradicción. La ciencia del miedo ayuda a explicar por qué una amenaza que no es real puede resultar estimulante, e incluso disfrutable.

¿Por qué nos gusta sentir miedo? La ciencia detrás del placer del terror.
En octubre, las plataformas llenan sus catálogos de terror, las casas se decoran para Halloween y vuelve un ritual conocido: mirar entre los dedos, saltar ante un ruido repentino y reírse segundos después.

¿Qué pasa en el cerebro cuando sentimos miedo?

Ante una sombra, un grito en pantalla o el sonido de una puerta que se cierra, la amígdala cerebral —una estructura implicada en la detección de amenazas— reacciona con rapidez. Puede activar al hipotálamo y al sistema nervioso simpático antes de que la corteza prefrontal, vinculada con la evaluación racional, termine de analizar si existe un peligro concreto.

¿Por qué nos gusta sentir miedo? La ciencia detrás del placer del terror.
La ciencia del miedo ayuda a explicar por qué una amenaza que no es real puede resultar estimulante, e incluso disfrutable.

Lea más: Donas que dan miedo: cómo hacer una merienda con temática de Halloween

El cuerpo entra en modo alerta: aumenta el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, se tensan los músculos y se agudiza la atención. La adrenalina y la noradrenalina preparan para huir, luchar o quedarse inmóvil. Es una respuesta diseñada para sobrevivir, no para disfrutar.

La diferencia está en el contexto. En una película, un pasaje del terror o una fiesta de Halloween, una parte del cerebro registra señales de seguridad: la pantalla termina, hay amigos cerca, la máscara no es una amenaza verdadera. Esa distancia permite experimentar la activación física sin enfrentar sus consecuencias.

Del susto al alivio: por qué el terror puede dar placer

Cuando la amenaza se resuelve —el monstruo desaparece, se enciende la luz, terminan los créditos— llega una sensación de alivio. En ese pasaje, los circuitos de recompensa pueden participar mediante la liberación de dopamina, asociada a la motivación, la anticipación y el aprendizaje de experiencias gratificantes.

¿Por qué nos gusta sentir miedo? La ciencia detrás del placer del terror.
Halloween ofrece un marco social para jugar con lo inquietante.

También intervienen endorfinas y otros sistemas que modulan el dolor y el estrés. No significa que el miedo sea placentero por sí mismo: lo que muchas personas disfrutan es la secuencia completa de tensión, sobresalto y recuperación. Es una montaña rusa emocional con un freno de seguridad visible.

Lea más: La guía del miedo: películas recomendadas por los fans

La psicología describe este fenómeno como una forma de miedo recreativo: una emoción negativa en un entorno controlado que puede volverse positiva si la persona siente que conserva el control. Por eso una escena intensa puede ser divertida para alguien y abrumadora para otra persona.

Halloween y el ensayo de emociones difíciles

Halloween ofrece un marco social para jugar con lo inquietante: disfraces, historias de fantasmas, maquillaje sangriento y recorridos temáticos convierten el miedo en una actividad compartida.

¿Por qué nos gusta sentir miedo? La ciencia detrás del placer del terror.
Para algunas personas, la activación es emocionante; para otras, resulta demasiado intensa y puede dejar malestar persistente.

La compañía puede amortiguar la percepción de amenaza; comentar una escena o reírse después de un sobresalto ayuda a reinterpretar lo ocurrido.

La atracción por el terror no depende solo de la valentía. Influyen la sensibilidad a la ansiedad, experiencias previas, el gusto por la búsqueda de sensaciones y el estado de ánimo de ese día. Para algunas personas, la activación es emocionante; para otras, resulta demasiado intensa y puede dejar malestar persistente.

Lea más: Torta cerebro sangriento: una receta de Halloween solo para valientes

El límite saludable no lo marca la popularidad de una película ni la fecha del calendario, sino la propia respuesta: si el entretenimiento altera el sueño, dispara ansiedad o deja imágenes intrusivas, el cerebro ya no está viviendo el miedo como un juego seguro.

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