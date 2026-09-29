Dolor testicular: cuándo puede deberse a la excitación y cuándo requiere atención urgente

El dolor testicular no siempre tiene una causa sexual ni implica un problema grave, pero tampoco conviene normalizarlo. Una molestia leve y transitoria puede ocurrir por congestión tras la excitación o por tensión muscular; en cambio, el dolor súbito, fuerte o acompañado de inflamación requiere evaluación médica inmediata.

Los testículos son sensibles porque concentran terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y estructuras vinculadas con la producción de espermatozoides y hormonas. Por eso, alteraciones tan distintas como un golpe, una infección o un problema circulatorio pueden sentirse de forma parecida al principio.

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¿La excitación sin orgasmo puede causar dolor testicular?

Sí, algunas personas experimentan pesadez, presión o dolor leve en los testículos después de una excitación prolongada que no termina en orgasmo. Popularmente se lo llama “blue balls”, aunque el término médico más preciso es congestión genital transitoria.

Durante la excitación aumenta el flujo de sangre hacia los genitales. Si ese estado se prolonga, puede quedar una sensación temporal de presión. No es peligrosa, no obliga a tener relaciones sexuales ni a eyacular y suele desaparecer sola con el paso del tiempo, al relajarse o al cambiar de actividad.

Sin embargo, atribuir cualquier dolor a la excitación puede ocultar otro cuadro. Si la molestia es intensa, dura varias horas, reaparece con frecuencia o se acompaña de hinchazón, náuseas o fiebre, no debe considerarse una simple congestión.

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El dolor repentino puede ser torsión testicular

La señal de alarma más importante es un dolor intenso que aparece de manera brusca, por lo general en un solo testículo. Puede ocurrir incluso durante el sueño o sin un golpe previo. A veces se suma inflamación, un testículo situado más alto de lo habitual, dolor abdominal, náuseas o vómitos.

Estos síntomas pueden corresponder a una torsión testicular, cuando el cordón que aporta sangre al testículo se retuerce. Es una urgencia: la falta de irrigación puede dañar el tejido en pocas horas. Los consensos urológicos recomiendan acudir a una guardia de inmediato, sin esperar a ver si mejora ni intentar resolverlo en casa.

Aunque es más frecuente en adolescentes, puede presentarse a cualquier edad.

Infecciones, golpes y otras causas frecuentes

Un dolor que aumenta gradualmente, acompañado de sensibilidad, calor local, fiebre, ardor al orinar o secreción uretral puede relacionarse con epididimitis, una inflamación del conducto ubicado detrás del testículo.

Puede deberse a infecciones urinarias o, en algunos casos, a infecciones de transmisión sexual. El diagnóstico y el tratamiento deben ser indicados por un profesional, ya que los antibióticos no sirven para todas las causas.

También existen explicaciones no infecciosas. Un traumatismo deportivo, una hernia inguinal, un varicocele —dilatación de venas alrededor del testículo— o dolor irradiado desde la espalda, el riñón o la ingle pueden provocar molestias escrotales. El varicocele, por ejemplo, suele sentirse como pesadez que empeora al estar mucho tiempo de pie y mejora al recostarse.

Estrés, músculos y percepción del dolor

La ansiedad no “inventa” el dolor, pero puede amplificarlo. El estrés sostenido favorece la contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico, una zona que participa en la micción, la respuesta sexual y la sensación de dolor en la pelvis. En algunas personas, esa tensión se percibe en los testículos, el periné o la ingle.

Esto es más común cuando hay preocupación por el rendimiento sexual, molestias persistentes sin causa clara o antecedentes de dolor pélvico. Aun así, el componente emocional se considera después de descartar causas físicas relevantes mediante una consulta clínica.

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Cuándo pedir atención médica

Conviene consultar de urgencia si el dolor es súbito e intenso, si hay hinchazón rápida, enrojecimiento marcado, náuseas, vómitos, fiebre o dolor después de un golpe importante.

También si aparece un bulto nuevo, cambios en el tamaño o consistencia de un testículo, sangre en la orina o dolor que no mejora en uno o dos días.

Un examen físico, análisis de orina y, cuando corresponde, una ecografía con Doppler permiten diferenciar problemas de circulación, inflamación, lesiones y otras causas. Hablar de dolor testicular sin vergüenza es parte del cuidado sexual y reproductivo: consultar a tiempo puede marcar una diferencia relevante.