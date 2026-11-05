Mal aliento: qué remedios caseros funcionan y cuáles conviene evitar

A menudo causado por una higiene bucal inadecuada, ciertos alimentos, o problemas de salud subyacentes, el mal aliento puede ser tratado con diversos remedios caseros.

Cuáles son los mejores remedios caseros contra la halitosis

Uno de ellos es el enjuague bucal de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar los ácidos en la boca y combatir las bacterias que causan mal aliento.

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Para hacerlo solo tenés que mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua templada y usar esta solución como enjuague bucal, asegurándote de hacer gárgaras durante un minuto. Repetí el proceso diariamente para obtener los mejores resultados.

Otra opción es la infusión de perejil. El perejil contiene clorofila, un conocido agente desodorante natural que puede ayudar a combatir el mal aliento. Solo tenés que hervir un puñado de perejil fresco en dos tazas de agua durante 5 minutos, colar la infusión y dejar que se enfríe. Usá esta preparación como enjuague bucal dos veces al día.

También te contamos cómo preparar un té de clavos de olor. Los clavos de olor tienen propiedades antibacterianas que pueden ayudar a combatir las bacterias orales. Herví una cucharadita de clavos de olor en una taza de agua durante 10 minutos, y bebé el té o usalo como enjuague bucal.

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Otra idea es masticar semillas de hinojo. Las semillas de hinojo no solo refrescan el aliento inmediatamente, sino que también ayudan a estimular la producción de saliva, que es esencial para mantener la boca limpia. Solo tenés que tomar una cucharadita de semillas de hinojo después de las comidas y masticar lentamente para liberar sus aceites naturales.

Consejos adicionales para combatir el mal aliento

Mantené una buena higiene bucal. Cepillate los dientes al menos dos veces al día, usá hilo dental diariamente y no olvidés limpiar tu lengua.

Hidratación adecuada. Beber suficiente agua durante el día ayudará a mantener la boca hidratada y a eliminar partículas de comida.

Revisión dental regular: visitar al dentista regularmente para limpiezas y chequeos puede prevenir problemas que causan mal aliento.

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Estos remedios caseros pueden ser muy efectivos para tratar el mal aliento de manera natural y económica. Sin embargo, si el problema persiste, es aconsejable consultar a un profesional de la salud para descartar cualquier afección médica subyacente.