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Estilo de vida
03 de noviembre de 2026 - 09:04

Cómo conservar masa muscular mientras se pierde grasa

Perder grasa sin sacrificar músculo exige algo más que comer menos.
Perder grasa sin sacrificar músculo exige algo más que comer menos.Shutterstock

Perder grasa sin sacrificar músculo exige algo más que comer menos: un déficit moderado del 15% al 20%, entrenamiento de fuerza y suficiente proteína ayudan a proteger la masa magra, mientras el sueño y el estrés pueden inclinar la balanza.

Por ABC Color
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Cuando una persona reduce su ingesta energética por debajo de su gasto diario, el organismo activa mecanismos de supervivencia para compensar el desabastecimiento. Ante la falta de calorías exógenas, busca fuentes alternativas de combustible.

Perder grasa sin sacrificar músculo exige algo más que comer menos.
Un déficit moderado del 15% al 20%, entrenamiento de fuerza y suficiente proteína ayudan a proteger la masa magra.

Aunque el tejido adiposo está diseñado para este fin, el cuerpo también moviliza aminoácidos almacenados en los músculos mediante la proteólisis. Este proceso catabólico responde a una lógica evolutiva: ante la escasez, mantener una masa muscular hipertrófica representa un costo metabólico elevado que el sistema prefiere minimizar.

Lea más: Salir a correr sin desayunar: ¿el cardio en ayunas quema más grasa?

Sin embargo, este equilibrio no es inevitable. La magnitud del déficit calórico determina en gran medida qué tejido se degrada.

Perder grasa sin sacrificar músculo exige algo más que comer menos.
La clave radica en desacoplar la pérdida de grasa de la destrucción muscular a través de estímulos mecánicos y nutricionales específicos que actúen como un escudo protector.

Las restricciones severas y rápidas envían una señal biológica contundente de emergencia, acelerando la pérdida de masa magra. En cambio, un déficit moderado —que oscile entre el 15% y el 20% del gasto energético total— permite que el tejido adiposo suministre la energía necesaria sin obligar al metabolismo a desmantelar las estructuras contráctiles.

La clave radica en desacoplar la pérdida de grasa de la destrucción muscular a través de estímulos mecánicos y nutricionales específicos que actúen como un escudo protector.

El estímulo mecánico: la señal innegable para retener tejido

El factor más determinante para conservar la musculatura durante la restricción calórica es el entrenamiento de fuerza. Desde una perspectiva fisiológica, los músculos se adaptan a las demandas a las que son expuestos.

Si una persona reduce las calorías pero no somete a sus fibras musculares a una tensión mecánica significativa, el cuerpo interpreta que esa estructura ya no es necesaria y prescinde de ella para ahorrar energía.

Lea más: ¿Cuánto tiempo tarda en notarse el crecimiento muscular?

Para contrarrestar esto, el ejercicio de resistencia actúa como un anclaje biológico. Cuando se levantan cargas desafiantes, se producen microlesiones en las fibras y se activan vías de señalización intracelular, principalmente la proteína mTOR, responsable de estimular la síntesis de proteínas musculares.

Durante el déficit, este proceso compite directamente con el catabolismo inducido por la falta de energía.

  • Intensidad sobre volumen: no se trata de pasar horas en el gimnasio realizando series interminables, lo cual puede elevar el cortisol y empeorar el catabolismo, sino de mantener cargas elevadas con un volumen ajustado a la capacidad de recuperación actual.
  • Progresión de cargas: intentar mantener o incluso incrementar levemente los pesos utilizados en los ejercicios básicos asegura que el sistema nervioso y muscular sigan recibiendo el mismo nivel de exigencia.

El rol indispensable de la proteína y la distribución de macronutrientes

La nutrición cumple un papel estructural insustituible cuando el objetivo es preservar el tejido magro. Mientras que los carbohidratos y las grasas actúan principalmente como sustratos energéticos, los aminoácidos provenientes de las proteínas son los ladrillos que componen y reparan las fibras musculares.

Perder grasa sin sacrificar músculo exige algo más que comer menos.
La nutrición cumple un papel estructural insustituible cuando el objetivo es preservar el tejido magro.

En un contexto de déficit calórico, las necesidades proteicas aumentan considerablemente en comparación con las etapas de mantenimiento o volumen.

Diversas investigaciones en endocrinología nutricional sugieren que consumir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día es el rango óptimo para proteger la masa magra durante la pérdida de peso.

Esta cantidad elevada cumple una doble función: por un lado, aporta los bloques de construcción necesarios para reparar el daño generado por el entrenamiento de fuerza; por el otro, maximiza el efecto térmico de los alimentos y promueve una mayor saciedad a través de la liberación de hormonas como el péptido YY y el GLP-1.

Lea más: Dietas carnívoras y carne cruda: el auge de una alimentación basada en la desconfianza

Asimismo, la distribución de este nutriente a lo largo de las jornadas marca diferencias significativas. Ingerir porciones moderadas y constantes de proteína de alta calidad biológica —aproximadamente entre 20 y 40 gramos por comida, asegurando un aporte adecuado de leucina— estimula múltiples picos de síntesis proteica diaria, contrarrestando el balance nitrogenado negativo característico de las dietas restrictivas.

Descanso y gestión del estrés: el puente hormonal invisible

El equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático determina en gran medida el éxito de la recomposición corporal. La falta de sueño crónica y el estrés psicológico sostenido elevan los niveles basales de cortisol, una hormona glucocorticoide con un marcado efecto catabólico que facilita la movilización de aminoácidos musculares y promueve el almacenamiento de grasa visceral.

Dormir entre siete y ocho horas diarias no solo optimiza la recuperación del sistema neuromuscular tras el esfuerzo físico, sino que regula la secreción de grelina y leptina, las hormonas encargadas de modular el apetito y la saciedad.

Cuando el descanso es deficiente, la tolerancia a la restricción calórica disminuye y la capacidad del cuerpo para retener masa magra se ve comprometida, independientemente de que el entrenamiento y la nutrición estén optimizados.

Señales de alerta: una fatiga persistente que no cede con el descanso, una caída abrupta en el rendimiento físico y una alteración en los ciclos de sueño indican que el déficit es demasiado agresivo o que la recuperación es insuficiente, requiriendo un ajuste en las variables del estilo de vida antes de que aparezcan lesiones o desregulaciones metabólicas.

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