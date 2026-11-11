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Estilo de vida
11 de noviembre de 2026 - 11:09

Noviembre azul: Cáncer de próstata, una enfermedad silenciosa

Noviembre azul es el mes para sensibilizar sobre el cáncer de próstata, una enfermedad silenciosa que se posiciona como la primera causa de cáncer en los hombres de Paraguay.
Noviembre azul es el mes para sensibilizar sobre el cáncer de próstata, una enfermedad silenciosa que se posiciona como la primera causa de cáncer en los hombres de Paraguay.gentileza

Noviembre azul es el mes para sensibilizar sobre el cáncer de próstata, una enfermedad silenciosa que se posiciona como la primera causa de cáncer en los hombres de Paraguay. Acudir al urólogo podría evitar altos costos (combatiendo la enfermedad en una etapa muy avanzada) y hasta la muerte.

Por Cinthia López
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La campaña “Noviembre azul”, del Ministerio de Salud Pública, llama a la conciencia a todos los hombres, y los insta a realizar consulta médica, a partir de los 50 años, para el chequeo de la próstata y así, prevenir este cáncer o realizar una detección precoz, con posibilidades de tratamiento y curación.

Lea más: Cáncer de próstata en sostenido aumento en las consultas

¿Cuál es la edad para empezar a controlarse?

A partir de los 50 años. En caso que exista antecedentes familiares de cáncer de próstata, los controles deben iniciarse a los 40 años, porque estadísticamente existe mayor posibilidad de contraerlo cuando hay familiares directos con la enfermedad.

¿Es doloroso el tacto rectal?

Este control no es doloroso y solo dura unos pocos segundos. Durante la revisión, puede sentir intensos deseos de orinar, que ceden cuando finaliza el tacto.

Es importante que los hombres acudan al urólogo, el control oportuno podría evitar altos costos (combatiendo la enfermedad en una etapa muy avanzada) y hasta la muerte.

El control del tacto rectal no es doloroso y solo dura unos pocos segundos. Es importante que los hombres acudan al urólogo, el control oportuno podría evitar altos costos (combatiendo la enfermedad en una etapa muy avanzada) y hasta la muerte.
El control del tacto rectal no es doloroso y solo dura unos pocos segundos. Es importante que los hombres acudan al urólogo, el control oportuno podría evitar altos costos (combatiendo la enfermedad en una etapa muy avanzada) y hasta la muerte.

Signos que deben alarmar

Lea más: Noviembre azul: en cinco años, 2.123 hombres murieron por cáncer de próstata

La próstata es una glándula ubicada debajo de la vejiga y delante del recto, del tamaño de una nuez, que solo la poseen los hombres. Su función es producir una parte del líquido simiente (semen).

La enfermedad tiene como factor principal la aparición de células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Sin embargo, no existen síntomas, hasta tanto se encuentra en estado avanzado. La mortalidad es ocasionada, principalmente, porque el cáncer es detectado en su etapa conocida como de metástasis o no curable.

Lea más: Los hombres también tienen dos días libres para estudios médicos: esto dice la ley

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