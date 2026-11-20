El aceite de coco reduce la pérdida de proteínas del cabello, alisa la cutícula, baja el frizz y protege la fibra del daño por lavado y cepillado. A diferencia de otros aceites vegetales, penetra en parte en la corteza del tallo en vez de quedarse en la superficie, gracias a su alto contenido de ácido láurico.

Cómo actúa

Casi la mitad del aceite de coco es ácido láurico, un ácido graso de cadena media, liviano y de estructura lineal. Eso le permite atravesar la cutícula, la capa externa del pelo, y llegar a la corteza.

Lea más: Remedios caseros: ¿para qué sirve el clavo de olor mezclado con alcohol?

Varios estudios en revistas de ciencia cosmética encontraron que reduce la pérdida de queratina, tanto en pelo sano como en pelo decolorado, teñido o castigado por el calor.

También limita cuánta agua absorbe el pelo cuando te duchás. Sin esa hinchazón repetida, la fibra se debilita menos; ese desgaste se llama fatiga higral.

Qué sí hace

Protección antes del lavado: lo aplicás de medios a puntas entre 30 minutos y dos horas antes del champú. Forma una película que repele el agua y reduce el desgaste que provocan los tensioactivos y la fricción.

Frizz y brillo: al alisar las escamas de la cutícula, el pelo refleja mejor la luz y junta menos electricidad estática cuando hay humedad.

Puntas abiertas: no arregla una punta que ya se partió (ningún cosmético puede unir fibras rotas), pero lubrica los extremos secos y hace que tarden más en quebrarse.

Pelo grueso, rizado o muy seco: en estas texturas al sebo del cuero cabelludo le cuesta llegar hasta las puntas, así que responden bien a los lípidos que penetran.

Qué no hace, y cuándo conviene evitarlo

No acelera el crecimiento ni frena la alopecia: eso depende de factores hormonales, genéticos y nutricionales. Tampoco reemplaza una mascarilla hidratante. Los aceites retienen la humedad que ya tiene el pelo, pero no la aportan.

Lea más: Várices y trombosis: cómo cuidar la circulación y reducir los riesgos

Evitalo en estos casos:

Pelo fino o graso: apelmaza, quita volumen y cuesta sacarlo con un solo lavado.

Cuero cabelludo con dermatitis seborreica o caspa asociada a Malassezia: los ácidos grasos pueden empeorar la descamación y la irritación.

Antes de plancha o rizador: no sirve como protector térmico. Sobre pelo seco y a alta temperatura puede quemar la cutícula y hacer que el pelo se rompa.

Cómo aplicarlo

Calentá entre las palmas una cantidad del tamaño de una moneda (para pelo medio o largo) hasta que se derrita. Repartí de medios a puntas sobre el pelo seco, dejá actuar al menos media hora y lavate con un champú suave, hasta que no queden restos.

Lea más: Cómo saber si tenés pre-diabetes: síntomas comunes a los que deberías prestar atención

Si tenés el pelo muy seco o rizado, una gota sobre las puntas ya secas ayuda a sellar el peinado y controlar el frizz. Siempre lejos de la raíz.