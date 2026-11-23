La doble limpieza consiste en lavar la cara dos veces seguidas con productos distintos: primero uno de base oleosa y después uno de base acuosa.

Con el primero se retira lo que se disuelve en grasa (protector solar, maquillaje, sebo, partículas de contaminación). Con el segundo, lo que se disuelve en agua (sudor, polvo, células muertas). Si se elige bien, se limpia a fondo sin resecar ni dañar la barrera de la piel.

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Cómo funciona

Durante el día la piel acumula residuos que el agua sola, o un único limpiador, no siempre arrastra del todo.

Primer paso: aceite limpiador, bálsamo desmaquillante o agua micelar bifásica, aplicado sobre la cara seca. Sus lípidos y emulsionantes disuelven los protectores solares resistentes al agua, el maquillaje de larga duración y el sebo oxidado. Al sumar agua tibia, el producto se emulsiona y se enjuaga sin dejar una capa grasosa.

Segundo paso: gel, espuma suave o loción con pH fisiológico, sobre la piel húmeda. Saca los restos del primer limpiador y las impurezas que se disuelven en agua, como el sudor y las células muertas de la superficie.

Qué se gana

Menos poros tapados. Sin restos de protector ni sebo oxidado, baja el riesgo de puntos negros y espinillas.

Una barrera más cuidada. No hace falta frotar con algodones ni usar detergentes agresivos, así que la piel queda con menos tirantez.

Mejor absorción de los activos. Retinoides, ácidos exfoliantes, niacinamida o péptidos se reparten mejor sobre una piel limpia.

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Para quién es y con qué cuidados

Llegó de la cosmética coreana y japonesa, y le sirve a casi todos los tipos de piel si el producto es el adecuado.

Piel grasa o con acné: el mito dice que el aceite empeora el acné, pero los limpiadores oleosos pensados para la cara son no comedogénicos y ayudan a controlar el exceso de grasa sin resecar.

Piel seca o sensible: conviene un bálsamo calmante y después una leche o un gel sin sulfatos ni fragancias.

Frecuencia: solo de noche. Por la mañana alcanza con agua tibia o una limpieza suave de un paso, porque mientras dormís la piel no se expone a protector solar ni a contaminación. Si hay una afección activa, como rosácea severa o dermatitis, consultá antes con un dermatólogo.

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