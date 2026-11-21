Para hacer peso muerto sin lastimarte, mantené la columna neutra en todo el recorrido, empezá el movimiento con una bisagra de cadera empujando el suelo con las piernas, dejá la barra pegada a las canillas y activá el abdomen antes de levantar. La mayoría de las lesiones lumbares aparecen cuando se redondea la espalda baja con carga o cuando se levanta más peso del que la técnica aguanta.

El peso muerto trabaja glúteos, isquiotibiales y erectores espinales, y además exige al core, los cuádriceps y la espalda alta. Rinde mucho, pero pide buena ejecución.

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¿Cuál es la postura inicial correcta?

Cómo te parás antes de despegar la barra determina cuánto estrés reciben los discos intervertebrales.

Pies: separados al ancho de las caderas, con las puntas apenas hacia afuera. Parate con la barra sobre la mitad del pie, a dos o tres centímetros de las canillas. Todavía no la toca: el contacto se produce más adelante, cuando te agachás.

Tensión previa (bracing): bajá un poco las caderas. Al hacerlo, las rodillas avanzan hasta que las canillas tocan la barra, que no se mueve de su lugar. Abrí el pecho llevando los hombros hacia atrás y abajo, e inhalá hacia el abdomen para generar presión intraabdominal. Esa presión funciona como un cinturón natural para la zona lumbar.

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¿Cómo ejecutar el levantamiento y el descenso?

Subida (fase concéntrica): pensá en empujar el suelo con los talones, no en tirar de la barra con la espalda. Cuando la barra pasa las rodillas, llevá la cadera hacia adelante y apretá los glúteos hasta quedar erguido. Al terminar, el torso queda vertical; no arquees la espalda baja hacia atrás.

Bajada (fase excéntrica): empezá llevando la cadera hacia atrás, con la barra rozando los muslos. Recién cuando pasa las rodillas las flexionás para apoyarla en el suelo.

Errores habituales que provocan lesiones

Redondear la zona lumbar. Al perder la curva natural de la espalda baja, la carga se concentra en la parte anterior de los discos. Si no podés mantener la espalda recta, bajá el peso o elevá la altura de salida de la barra.

Alejar la barra del cuerpo. Cuanto más lejos va la barra, mayor es el brazo de palanca y más tensión recibe la zona lumbar. Tiene que deslizarse pegada a las canillas y los muslos.

Subir la cadera antes que los hombros. Si las piernas se extienden demasiado rápido al principio, el torso queda paralelo al suelo y la espalda baja hace todo el trabajo. Hombros y caderas suben juntos.

Mirar hacia arriba. Extender el cuello desalinea la columna cervical. Fijá la vista en un punto del suelo, a unos dos metros por delante.

Cómo progresar

Antes de usar barra olímpica, practicá la bisagra de cadera sin carga.

Si recién empezás, hay variantes más amables con la espalda: el peso muerto rumano con mancuernas, o el peso muerto con barra hexagonal (trap bar), que acerca el centro de gravedad al cuerpo y reduce la demanda lumbar.

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Calentá con movilidad de cadera y un par de series de aproximación con poco peso.

Si sentís dolor agudo, punzante o que baja hacia las piernas, cortá el ejercicio y consultá a un médico del deporte o a un kinesiólogo.