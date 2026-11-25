Los alimentos pigmentan los dientes por dos vías: los cromógenos y taninos tiñen directamente, y los ácidos erosionan el esmalte hasta dejarlo más poroso. No hace falta dejar de comer bien ni andar con una lista de prohibiciones. Alcanza con entender cómo reacciona el esmalte a cada alimento.

El esmalte es una capa mineral que aguanta años de masticación, pero pierde brillo y retiene pigmentos si la boca pasa mucho tiempo expuesta a ácidos o a bebidas oscuras. Cuando se afina por la erosión, deja ver la dentina, que es más amarillenta. Se percibe como un oscurecimiento general.

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Qué alimentos dejan marca

El café, el té negro y el mate tienen taninos y cromógenos que se pegan a la película que cubre los dientes, sobre todo si se toman a sorbos durante toda la mañana. El vino tinto tiñe todavía más, porque su acidez potencia el color.

En la cocina de todos los días, las frutas rojas, la remolacha y las salsas de tomate, curry o soja tienen mucho pigmento.

Los cítricos, el tomate y el vinagre, además, ablandan el esmalte por un rato. Si te cepillás enseguida, la superficie queda más expuesta a las manchas.

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Qué ayuda a proteger el esmalte

Masticar manzana o zanahoria crudas estimula la saliva, que neutraliza ácidos, aporta minerales y arrastra residuos.

El queso y el yogur natural sin azúcar suman calcio, fósforo y proteínas lácteas, que frenan la desmineralización.

El agua, entre bocados o al terminar de comer, diluye los ácidos y limpia restos sin agregar colorantes ni azúcar.

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Después de comer

Si tomaste café o vino, enjuagate con agua. Si comiste algo ácido, esperá unos 30 minutos antes de cepillarte: mientras tanto el esmalte está blando y el cepillo lo gasta.

El bicarbonato y el limón, que mucha gente usa para blanquear en casa, rayan el esmalte, así que conviene dejarlos afuera. Para el día a día alcanza con una pasta con flúor, dos veces al día.