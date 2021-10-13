Cómo hacer una lasaña de vegetales
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Lasaña de vegetales
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 450 gramos de zucchinis en cubitos
- 200 gramos de brócoli picado
- 200 gramos de hojas de espinaca
- 1 cucharadita de orégano
- 500 gramos de ricota magra
- 2 huevos
- 10 tiras de lasaña prelista
- ¼ taza de harina común
- 500 centímetros cúbicos de leche descremada
- 2 ½ taza de queso light en hebras
- 200 gramos de queso en láminas finas
- Sal y pimienta
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Cocinar el zucchini y el brócoli condimentados con el orégano, sal y pimienta. Usar una sartén grande con un fondo de ½ taza de agua tapada y a fuego suave durante 5 minutos.
- Retirar del fuego, agregar la espinaca y mezclar.
- En un bol, batir la ricota con los huevos y salpimentar.
- Preparar una salsa blanca mezclando la harina con la leche, sal y pimienta. Llevar a hervor sin dejar de revolver.
- Dejar hervir por 1 minuto, retirar del fuego y agregar el queso en hebras.
- Cubrir con 4 láminas de lasaña la base de una fuente para horno humedecida con rocío vegetal. Acomodarlas prolijamente unas al lado de las otras y armar capas, comenzando con la mitad de la mezcla de ricota, la mitad de los vegetales y la mitad de las láminas de queso. Cubrir con la mitad de la salsa blanca, el resto de las láminas de lasaña, la ricota y, luego, los vegetales. Cubrir los vegetales con la salsa blanca restante y completar con el queso en láminas.
- Llevar a horno precalentado a temperatura moderada, entre 40 y 45 minutos, hasta que empiece a burbujear. Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de cortar.
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