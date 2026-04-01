Gastronomía

Cazuela de vegetales, un plato liviano para contrarrestar los excesos

Receta de cazuela de vegetales deliciosa y para hacer en pocos pasos. Disfrutá de un buen plato cargado de nutrientes y sabor sin perder la silueta.

Por ABC Color
06 de abril de 2026 - 06:00
Cazuela de vegetales.
Cazuela de vegetales.Shutterstock

Cómo hacer una cazuela de vegetales

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Cazuela de vegetales

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 200 gramos de flores de brócoli
  • 200 gramos de flores de coliflor
  • 1 cebolla picada
  • 3 dientes de ajo picado
  • 50 gramos de tomates secos remojados y escurridos
  • 100 gramos de arvejas frescas
  • ½ locote verde
  • ½ locote amarillo
  • ½ locote rojo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Caldo de verduras
  • Nuez moscada, sal sin sodio y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Hervir las flores de brócoli y coliflor durante 2 minutos; escurrir. 
  2. En una olla, rehogar la cebolla y el ajo con el aceite. 
  3. Incorporar los vegetales reservados, los tomates secos rehidratados, las arvejas, los pimientos en tiras y un poco de caldo; lo suficiente para cocinar las verduras unos minutos. 
  4. Condimentar a gusto y servir caliente.

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