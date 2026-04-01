Cazuela de vegetales, un plato liviano para contrarrestar los excesos

Cómo hacer una cazuela de vegetales
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Cazuela de vegetales
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 200 gramos de flores de brócoli
- 200 gramos de flores de coliflor
- 1 cebolla picada
- 3 dientes de ajo picado
- 50 gramos de tomates secos remojados y escurridos
- 100 gramos de arvejas frescas
- ½ locote verde
- ½ locote amarillo
- ½ locote rojo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Caldo de verduras
- Nuez moscada, sal sin sodio y pimienta
Elaboración paso a paso
- Hervir las flores de brócoli y coliflor durante 2 minutos; escurrir.
- En una olla, rehogar la cebolla y el ajo con el aceite.
- Incorporar los vegetales reservados, los tomates secos rehidratados, las arvejas, los pimientos en tiras y un poco de caldo; lo suficiente para cocinar las verduras unos minutos.
- Condimentar a gusto y servir caliente.