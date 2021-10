La receta de brownie que dejó Katharine Hepburn

¿Cuáles son los consejos de la actriz Katherine Hepburn para hacer brownies?

El principal consejo para preparar brownies es no usar demasiada harina, pues esto hace que queden secos. ¡Y los brownies deben ser húmedos y suaves por dentro! Otro truco es no exagerar con la cocción, ya que esto hace que queden resecos. recuerde: no pasarse con la harina, y hornear los brownies el tiempo justo y a una temperatura baja (165 °C).

Ingredientes para hacer brownies de chocolate al estilo Katharine Hepburn

2 huevos

100 g de manteca

60 g de cacao puro

180 g de azúcar

35 g de harina 0000

1 pizca de sal fina

100 g de nueces picadas (opcional)

Cómo preparar brownie de chocolate al estilo Katherine Hepburn

1. Precalentar el horno a 165 °C.

2. Fundir la manteca a fuego lento y mezclarla con el cacao puro hasta que quede una mezcla homogénea. Esperar a que se enfríe un poco.

3. Añadir los dos huevos, uno a uno, a la mezcla de cacao y manteca. Batir hasta que queden integrados.

4. En otro bol, colocar la harina, el azúcar y la sal. Añadir también las nueces picadas si lo desea.

5. Mezclar los ingredientes secos con la mezcla de chocolate. Unir bien para que quede homogéneo y no haya grumos.

6. Colocar la masa de brownies en un molde cuadrado de unos 20 x 20 cm, previamente enmantecado.

7. Hornear durante 30 min a 165 °C. Esperar a que se enfríen antes de cortar.