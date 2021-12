Qué comer durante las fiestas si estamos de dieta

Postres, tragos, platos calóricos y hasta muchas invitaciones en una misma semana son moneda común a fin de año. Quizás piense que es imposible evitar subir de peso durante las fiestas, pero esto no es necesariamente así.

Cuando una persona está realizando un plan de alimentación para adelgazar, puede sentirse angustiado si lo invitan a comer afuera. Por un lado, no quiere abandonar el régimen que hasta ahora venía cumpliendo al pie de la letra; pero por el otro lado, no quiere perder la invitación o es un compromiso al que no puede faltar, como las fiestas de fin de año.

La premisa es, ante todo, no pretender que uno no va a comer nada. Este es un factor decisivo para tener en cuenta y no caer en la trampa de la culpa, tanto si uno come más de la cuenta como si se priva. Es importante recordar que se puede disfrutar plenamente del momento, respetando sus pautas de alimentación y manteniendo el autocontrol.

Qué hacer antes de asistir a una fiesta cuando se está a dieta

Si las reuniones son en casa de amigos o parientes, es conveniente comer algo antes de salir. Y, frente a la mesa de las tentaciones, elegir las comidas menos calóricas; preferir ensaladas frescas, carnes sin salsas, verduras al vapor.

Tomar mucho líquido antes y después de comer también es aconsejable. Evitar además si es posible el alcohol; de lo contrario, comer antes y beber después, agregando hielo al vaso. Tanto en el caso de la comida como de la bebida lo más importante es ponerse un límite, y cumplirlo.

Disfrutar de la velada, comer despacio, charlar mucho, distraerse, bailar. Las fiestas no se tratan solo de la comida, sino de compartir un buen momento y de reencontrarse con familiares y amigos.

Consejos para no subir de peso durante las fiestas

No abuse de los canapés, embutidos, patés, quesos, salsas calóricas, etcétera, y prefiera los refrescos light.

Prefiera una ensalada fresca como primer plato. Los alimentos crudos son ricos en enzimas que ayudan al organismo a realizar una mejor digestión.

Use platos pequeños y sírvase porciones pequeñas; que la porción de carne sea menor a la de verduras, y que abunden siempre más las verduras.

Beba más agua y menos bebidas alcohólicas. Recuerde que el alcohol también aporta calorías.

Si no puede evitar beber alcohol, coma algo antes y agréguele mucho hielo a la bebida.

Coma comidas calientes, ya que sacian más que un plato frío. En lugar de una ensalada cargada de mayonesa o crema, escoja un vegetal caliente.

Elija las carnes magras y quíteles la grasa visible. Las carnes blancas, como la pechuga de pollo y el pavo, tienen menos grasa que las carnes rojas.

No abuse de los picantes. Salsas picantes y platos muy especiados aumentan la acidez.

¿Qué postres elegir para no subir de peso?

Prefiera siempre fruta. Piña, pera y mamón son digestivas, dulces y muy recomendables tras una comida abundante.

Deje de lado el helado. Seguro que escuchó que el helado de postre tras una comida copiosa es digestivo. Pero no hay una explicación dietética, nutricional ni fisiológica que lo fundamente. La grasa que se emplea en los helados no se ha sometido a cocción, lo que en parte explica que los helados resulten más fáciles de absorber y menos pesados que otros postres dulces. Pero ello no significa que los helados ayuden a digerir mejor los alimentos del menú. Al contrario, si este ha sido copioso, las del helado son calorías extra que se suman a un menú sobrado de ellas.

Turrón, garrapiñadas y otros dulces navideños, siempre que no se abuse, se pueden comer, pero mejor no como postre. Aunque las calorías que aportan son las mismas, tomados entre horas, el estómago trabajará menos y la digestión será mejor.

Si a pesar de todos estos consejos no puede evitar hacer algunos desarreglos en su plan alimentario, no se preocupe ni se sienta culpable. Disfrute de la salida y no la utilice como excusa para abandonar el plan de alimentación; por el contrario, retómelo lo antes posible. Nunca es tarde para seguir cuidándose.