Prepará pan para sándwich con semillas de chía, un pan saludable

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Pan de sándwich con chía
Ingredientes
- 1½ kilogramo de harina 000
- 90 gramos de azúcar
- 35 gramos de sal
- 50 gramos de leche en polvo
- 90 gramos de margarina
- 100 gramos de levadura fresca
- 200 gramos de semillas de chía
- 1 litro de agua
Elaboración paso a paso
- Sobre la mesada, colocar la harina, la sal, la leche en polvo, las semillas de chía y el azúcar. Mezclar todo y hacer un centro.
- En el centro, colocar el agua y la levadura para disolver, incorporar de a poco la harina hasta formar una masa suave y lisa.
- Dejar levar al doble de su volumen.
- Luego, desgasificar y dividir en tres masas.
- Colocar en los moldes de pan de sándwich y dejar levar al doble de su volumen.
- Llevar a horno precalentado a 180 Ëš C por 1 hora o 1 hora 10 minutos.
- Dejar enfriar de un día para otro para cortar en rebanadas finas.
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