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Gastronomía

Prepará pan para sándwich con semillas de chía, un pan saludable

Las semillas de chía tienen múltiples beneficios para el cuerpo. Incorporarlas en tus recetas es una muy buena idea. Hacé este pan de sándwich con chía y disfruta de sus virtudes.

Por ABC Color
14 de febrero de 2022 - 15:06
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Pan con chía.
Pan con chía.Shutterstock

Lea más: Pan de cerveza sabroso y fácil

Pan de sándwich con chía

Ingredientes

  • 1½ kilogramo de harina 000
  • 90 gramos de azúcar
  • 35 gramos de sal
  • 50 gramos de leche en polvo
  • 90 gramos de margarina
  • 100 gramos de levadura fresca
  • 200 gramos de semillas de chía
  • 1 litro de agua

Elaboración paso a paso

  1. Sobre la mesada, colocar la harina, la sal, la leche en polvo, las semillas de chía y el azúcar. Mezclar todo y hacer un centro.
  2. En el centro, colocar el agua y la levadura para disolver, incorporar de a poco la harina hasta formar una masa suave y lisa.
  3. Dejar levar al doble de su volumen.
  4. Luego, desgasificar y dividir en tres masas.
  5. Colocar en los moldes de pan de sándwich y dejar levar al doble de su volumen.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 Ëš C por 1 hora o 1 hora 10 minutos.
  7. Dejar enfriar de un día para otro para cortar en rebanadas finas.

Lea más: Prepare su propio pan Felipe crujiente por fuera y suave por dentro

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