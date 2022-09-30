Gastronomía

Receta de jopara tradicional para comer el 1 de octubre

No te olvides de poner el maíz y los porotos en remojo esta noche, ya que mañana es día de comer jopara para espantar al Karai Octubre. Seguí esta receta de jopará y terminá bien el año.

Por Alba Acosta
30 de septiembre de 2022 a la - 16:33
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Jopara.
Jopara.SILVIO ROJAS

Cómo hacer jopara

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Jopara

  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 150 gramos de locro
  • 150 gramos de porotos secos
  • 2 cucharadas de aceite neutro
  • 750 gramos de carne vacuna
  • 1 hoja de laurel
  • 2 cebollas
  • 1 tomate
  • ½ locote
  • 1 diente de ajo
  • 2 cebollitas de verdeo
  • 2 cucharadas de kuratu fresco picado (opcional)
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

1. Poner en remojo el locro y el poroto por separado en agua natural desde la noche anterior (mínimo por 8 horas). Luego desechar el agua y lavar bien. Poner a hervir en una olla de hierro con agua limpia y 1 hoja de laurel, durante 1 hora.

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