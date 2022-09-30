Receta de jopara tradicional para comer el 1 de octubre

Cómo hacer jopara
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Jopara
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
- 150 gramos de locro
- 150 gramos de porotos secos
- 2 cucharadas de aceite neutro
- 750 gramos de carne vacuna
- 1 hoja de laurel
- 2 cebollas
- 1 tomate
- ½ locote
- 1 diente de ajo
- 2 cebollitas de verdeo
- 2 cucharadas de kuratu fresco picado (opcional)
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
1. Poner en remojo el locro y el poroto por separado en agua natural desde la noche anterior (mínimo por 8 horas). Luego desechar el agua y lavar bien. Poner a hervir en una olla de hierro con agua limpia y 1 hoja de laurel, durante 1 hora.