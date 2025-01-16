En el Día Internacional de la Croqueta te damos algunos consejos para que te salgan perfectas

Las croquetas les gustan a casi todo el mundo, aunque tal vez algunos pueden encontrarlas un poco pesadas si están fritas. Esto se resuelve fácilmente, basta cocinarlas en el horno, en una asadera levemente humedecida con rocío vegetal y el problema está resuelto, pues quedarán mucho más livianas y sanas.

Para prepararlas hay muchas recetas y preparaciones: fritas en grasa de cerdo o aceite vegetal, al horno, enriquecidas con numerosos ingredientes: jamón, distintos quesos, salchichas, verduras, carnes. El cocinero decide cómo prepararlas y cómo condimentarlas.

Pero, a veces, hay problemas al hacer las croquetas: veamos los seis errores más comunes que hay que evitar.

1. Croquetas sin forma y/o desiguales: no se trata de ser perfeccionistas, pero si las croquetas no son todas iguales ni tienen la misma forma, no tendrán el mismo tiempo de cocción ni se cocinarán de manera uniforme.

2. Croquetas mal empanadas: es esencial batir bien los huevos y lo ideal es utilizar un pan rallado grueso, no demasiado fino.

3. Croquetas crudas en su interior: si utilizás croquetas congeladas, hay que dejarlas descongelar antes de cocinar al horno o freírlas en aceite.

4. Croquetas quemadas: al freír, es aconsejable comprobar que la temperatura del aceite (preferentemente de girasol, maíz u oliva) se mantenga constante entre 175 y 180º. Si el aceite está muy caliente o humeante, se quemarán. Tampoco es recomendable utilizar un aceite ya usado.

5. Croquetas que se desarman al freírlas: ¿comprobaste la temperatura del aceite como se mencionó anteriormente? Utilizá una sartén de tamaño medio con abundante aceite y freí las croquetas de a pocas a la vez.

El aceite debe ser abundante, las croquetas deben “nadar” en él, y estar bien caliente para que se forme una capa fina e impermeable a su alrededor, de manera que no entre aceite en el interior y que el exterior sea crujiente.

Finalmente, se escurre el aceite sobrante, colocándolas sobre un papel absorbente. A veces, para que no se desarmen, se enharinan primero, se sacude la harina sobrante y, luego, se bañan en huevo batido y se cubren con pan rallado.

6. Croquetas sin sabor: depende de los ingredientes utilizados. Hay que evitar poner de todo en su interior. Es mejor pocos ingredientes, pero buenos. También hay que tener cuidado con los condimentos, algunos son muy invasivos y pueden arruinar el sabor de las croquetas.

Cuáles son los mejores sabores de croquetas

La base de las croquetas suele ser una salsa blanca espesa, aunque también se usa el puré (de papas, calabaza, batata, mandioca y otros), el arroz blanco hervido, queso u otros ingredientes.

Se puede hacer croquetas de cualquier ingrediente o cualquier mezcla de ellos: jamón o cualquier carne, molida, asada o cocida, verduras hervidas, huevo duro, salchichas, etcétera.

Primero hay que cocinar el o los ingredientes principales, por ejemplo, el pollo y las verduras, o utilizar lo que quedó de otras preparaciones cotidianas. Luego se prepara la salsa blanca bien espesa y se deja enfriar.

O se utiliza un puré (siempre tratando de que sea lo más seco y espeso posible), un arroz frío o una pasta de acelga o espinacas previamente blanqueadas y aglutinadas con huevo batido.