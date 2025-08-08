Risotto al limón y romero: la receta italiana que reconforta cuerpo y alma

Cómo hacer hacer risotto al limón
Risotto al limón y romero
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 280 gramos de arroz carnaroli
- 1 ramita de romero
- 2 limones verdes
- 1 litro de caldo de pollo
- 1/2 cebolla
- 100 mililitros de vino blanco
- 50 gramos de manteca
- 50 gramos de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Moler las briznas de romero, pelar y picar la cebolla; rallar la piel de los limones.
- Poner una cacerola a fuego vivo y fundir la mitad de la manteca. Añadir la cebolla picada y el romero molido. Mezclar con fuerza, con ayuda de una espátula. Dejar reducir sin que se ponga dorada la cebolla.
- Mojar el preparado con el vino blanco. Dejar evaporar 1 minuto a fuego vivo.
- Verter, poco a poco, el arroz en el preparado.
- Poner el caldo de pollo a calentar en otra cacerola. Tan pronto el arroz ha absorbido el vino blanco, mojarlo varias veces con la mitad del caldo de ave caliente. Proceder con pequeños cucharones removiendo entre cada adición de caldo. El arroz no debe tomar color.
- Salpimentar. Añadir la ralladura de limón en pequeñas cantidades. Mojar de nuevo el arroz con el caldo de ave. Dejar cocinar 20 minutos a fuego lento, removiendo a menudo el arroz, que siempre debe quedar cubierto de caldo.
- Cuando el arroz esté tierno y haya absorbido todo el líquido, incorporar el resto de la manteca. Remover enérgicamente.
- Añadir 3 gotas de jugo de limón y el parmesano rallado.
- Espolvorear el arroz con el resto de la ralladura de limón y unas briznas de romero. Servir de inmediato.