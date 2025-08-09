Gastronomía

Cómo hacer la mejor salsa casera de ajo

Receta de alioli, un aliño indispensable y fácil de preparar.

Por ABC Color
30 de octubre de 2024 - 18:17
Alioli o salsa de ajo y aceite.
Alioli o salsa de ajo y aceite.Shutterstock

Cómo hacer una salsa de ajo

Lea más: Por qué los fideos con manteca y ajo al estilo TikTok conquistan paladares

Salsa de ajo

  • Plato: Dip

Ingredientes

  • 1 huevo
  • 3 o más dientes de ajo
  • Sal
  • Vinagre
  • 250 mililitros de aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Colocar los dientes de ajo con piel en un pequeño bol, con 2 cucharadas de agua.
  2. Cubrir con film transparente y cocinar en el horno microondas durante 1 minuto (el tamaño de los ajos deberá ser similar para que la cocción resulte uniforme).
  3. Pelar los ajos y colocarlos en el vaso de la batidora junto con el huevo crudo, una pizca de sal, el aceite y un chorrito de vinagre o limón. Batir sin mover la batidora. Cuando empiece a emulsionar, mover el brazo de la batidora suavemente arriba y abajo hasta que quede bien homogéneo.
  4. Guardar el alioli en un frasco en la heladera hasta el momento de usar.

Lea más: Cómo hacer el huevo perfecto: yema líquida, cremosa o dura sin fallar

Enlace copiado