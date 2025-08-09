Cómo hacer la mejor salsa casera de ajo

Cómo hacer una salsa de ajo
Salsa de ajo
- Plato: Dip
Ingredientes
- 1 huevo
- 3 o más dientes de ajo
- Sal
- Vinagre
- 250 mililitros de aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Colocar los dientes de ajo con piel en un pequeño bol, con 2 cucharadas de agua.
- Cubrir con film transparente y cocinar en el horno microondas durante 1 minuto (el tamaño de los ajos deberá ser similar para que la cocción resulte uniforme).
- Pelar los ajos y colocarlos en el vaso de la batidora junto con el huevo crudo, una pizca de sal, el aceite y un chorrito de vinagre o limón. Batir sin mover la batidora. Cuando empiece a emulsionar, mover el brazo de la batidora suavemente arriba y abajo hasta que quede bien homogéneo.
- Guardar el alioli en un frasco en la heladera hasta el momento de usar.