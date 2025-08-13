Aprendé a a hacer berlinesas o bollos dulces hoy mismo

Cómo hacer berlinesas o bollos dulces
Bollos o berlinesas
- Receta: Alemana
Ingredientes
- 500 gramos de harina 000
- 65 gramos de azúcar
- 10 gramos de sal fina
- 15 gramos de levadura fresca
- 4 huevos
- Ralladura de 1/2 limón
- 155 mililitros de agua
- 125 gramos de manteca blanda
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina con el azúcar y la sal.
- Disolver la levadura en un poco de agua tibia y añadirla a la harina.
- Mezclar todo y añadir los huevos (previamente mezclados), la ralladura de limón, el agua y, poco a poco, la manteca blanda. Amasar y dejar reposar 2 horas.
- Volver a amasar y dejar la masa toda la noche en la heladera, cubierta con un paño o papel film.
- Al día siguiente, cortar la masa en porciones iguales y hacer bolitas. Colocarlas encima de papel manteca ya cortado (y que también se usan para freírlas). Dejar reposar hasta que hayan doblado su tamaño.
- Calentar el aceite en una sartén u olla pequeña, y freírlos de a uno o dos por vez. El aceite no debe estar muy caliente, pues por dentro quedarían crudos. Se echan los bollos en la sartén con el papel, al dar la vuelta se desprende solo y se retira.
- Una vez fritos, ponerlos en un plato con azúcar y rebozar bien. Dejar enfriar encima de una rejilla.