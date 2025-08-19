Gastronomía

Anotá esta receta de sopa cremosa de zapallo al estilo tailandés

Tomá nota de los ingredientes y el paso a paso para hacer la mejor sopa cremosa de zapallo con todo el sabor de la típica cocina tailandesa.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 10:47
Sopa cremosa de zapallo al estilo tailandés.
Sopa cremosa de zapallo al estilo tailandés.Shutterstock

Cómo hacer una sopa de zapallo estilo tailandés

Sopa cremosa de zapallo

  • Receta: tailandesa
  • Para: para 4 porciones

Ingredientes

  • 15 mililitros de aceite vegetal o de coco
  • 150 gramos de cebolla mediana picada
  • 2 dientes de ajo picado
  • 20 gramos de jengibre fresco picado
  • 30 gramos de pasta de curry rojo tailandés (2 cucharadas) o usar 15 gramos (1 cucharada) si se desea menos picante
  • 900 gramos de pulpa de zapallo naranja (butternut/anco o kabocha), en cubos de 2–3 centímetros
  • 600 mililitros de caldo de verduras o pollo bajo en sodio
  • 400 mililitros de leche de coco entera (1 lata)
  • 12 gramos de azúcar de palma o morena (1 cucharada)
  • 15 mililitros de salsa de pescado (1 cucharada) o 15 mililitros de salsa de soja para una versión vegana
  • 15 mililitros de jugo de lima o limón (1 cucharada)
  • 2 hojas de lima kaffir (opcional) o 1 cucharadita de ralladura de lima
  • 1 tallo de lemongrass (hierba luisa) machacado (opcional)
  • Sal fina al gusto

Para servir

  • 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  • 2 cucharadas de maní tostado picado:(opcional)
  • Ají rojo en rodajas o aceite de chile: a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Picar cebolla, ajo y jengibre. Cortar el zapallo en cubos parejos.
  2. Calentar el aceite en una olla a fuego medio. Añadir la cebolla y cocinar hasta transparentar. Agregar el ajo y el jengibre y cocinar hasta perfumar.
  3. Incorporar la pasta de curry rojo y cocinar, revolver para tostar 1–2 minutos.
  4. Agregar el zapallo, el caldo y, si se usa, hojas de lima kaffir y lemongrass.
  5. Llevar a hervor suave y cocinar hasta que el zapallo esté bien tierno.
  6. Extraer el lemongrass y las hojas de lima kaffir.
  7. Procesar la sopa con un míxer en la olla o en licuadora, trabajar en tandas y controlar el vapor para evitar salpicaduras.
  8. Devolver la sopa a la olla (si se licuó aparte), agregar la leche de coco, el azúcar y la salsa de pescado o de soja. Calentar sin hervir y mezclar.
  9. Corregir salinidad con salsa de pescado/soja, dulzor con azúcar y acidez con jugo de lima. Ajustar la textura con un poco más de caldo o agua si fuera necesario.
  10. Emplatar y coronar con cilantro, maní y ají o aceite de chile.

 

