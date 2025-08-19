Anotá esta receta de sopa cremosa de zapallo al estilo tailandés

Cómo hacer una sopa de zapallo estilo tailandés
Sopa cremosa de zapallo
- Receta: tailandesa
- Para: para 4 porciones
Ingredientes
- 15 mililitros de aceite vegetal o de coco
- 150 gramos de cebolla mediana picada
- 2 dientes de ajo picado
- 20 gramos de jengibre fresco picado
- 30 gramos de pasta de curry rojo tailandés (2 cucharadas) o usar 15 gramos (1 cucharada) si se desea menos picante
- 900 gramos de pulpa de zapallo naranja (butternut/anco o kabocha), en cubos de 2–3 centímetros
- 600 mililitros de caldo de verduras o pollo bajo en sodio
- 400 mililitros de leche de coco entera (1 lata)
- 12 gramos de azúcar de palma o morena (1 cucharada)
- 15 mililitros de salsa de pescado (1 cucharada) o 15 mililitros de salsa de soja para una versión vegana
- 15 mililitros de jugo de lima o limón (1 cucharada)
- 2 hojas de lima kaffir (opcional) o 1 cucharadita de ralladura de lima
- 1 tallo de lemongrass (hierba luisa) machacado (opcional)
- Sal fina al gusto
Para servir
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- 2 cucharadas de maní tostado picado:(opcional)
- Ají rojo en rodajas o aceite de chile: a gusto
Elaboración paso a paso
- Picar cebolla, ajo y jengibre. Cortar el zapallo en cubos parejos.
- Calentar el aceite en una olla a fuego medio. Añadir la cebolla y cocinar hasta transparentar. Agregar el ajo y el jengibre y cocinar hasta perfumar.
- Incorporar la pasta de curry rojo y cocinar, revolver para tostar 1–2 minutos.
- Agregar el zapallo, el caldo y, si se usa, hojas de lima kaffir y lemongrass.
- Llevar a hervor suave y cocinar hasta que el zapallo esté bien tierno.
- Extraer el lemongrass y las hojas de lima kaffir.
- Procesar la sopa con un míxer en la olla o en licuadora, trabajar en tandas y controlar el vapor para evitar salpicaduras.
- Devolver la sopa a la olla (si se licuó aparte), agregar la leche de coco, el azúcar y la salsa de pescado o de soja. Calentar sin hervir y mezclar.
- Corregir salinidad con salsa de pescado/soja, dulzor con azúcar y acidez con jugo de lima. Ajustar la textura con un poco más de caldo o agua si fuera necesario.
- Emplatar y coronar con cilantro, maní y ají o aceite de chile.