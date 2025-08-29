Cazuela de arroz con carne: el plato que elevará tus almuerzos a un nuevo nivel de sabor

Cómo hacer una cazuela de arroz con carne
Cazuela de arroz con carne
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 kilogramo de lomo vacuno
- 2 tazas de arroz
- 2 zanahorias
- 5 tomates
- 6 cebollas de verdeo
- 2 dientes de ajo
- 300 centímetros cúbicos de vino blanco seco
- 500 centímetros cúbicos de caldo de carne
- 400 gramos de arroz
- 1 cápsula de azafrán
- 4 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta
- 300 gramos de calabaza en cubos
Elaboración paso a paso
- Desgrasar la carne y cortarla en cubos medianos. Calentar 4 cucharadas de aceite en una paellera, agregar los cubos de carne y dorarlos. Añadir las cebollas de verdeo y los dientes de ajo fileteados; rehogar unos minutos.
- Incorporar las zanahorias cortadas en rodajas finas, la calabaza en trozos y el arroz. Remover con cuchara de madera para que se dore y no se queme, salpimentar.
- Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.
- Aparte, disolver el azafrán en 200 centímetros cúbicos de caldo de carne caliente. Incorporar a la preparación y cocinar durante 10 minutos, incorporando más caldo caliente si fuera necesario.
- Espolvorear con la parte verde tierna de las cebollas de verdeo reservadas, bien picadas.
- Verificar la sal y la pimienta. Retirar del fuego y servir en la paellera bien caliente.