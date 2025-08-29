Gastronomía

Cazuela de arroz con carne: el plato que elevará tus almuerzos a un nuevo nivel de sabor

Descubrí el arte de la cocina como nunca antes con esta cazuela de arroz con carne, una explosión de sabores que combina lomo vacuno, verduras frescas y un toque de azafrán. Satisfacción asegurada en cada bocado. ¡A cocinar!

29 de mayo de 2023 - 19:18
Cazuela de arroz con carne.
Cómo hacer una cazuela de arroz con carne

Cazuela de arroz con carne

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 kilogramo de lomo vacuno
  • 2 tazas de arroz
  • 2 zanahorias
  • 5 tomates
  • 6 cebollas de verdeo
  • 2 dientes de ajo
  • 300 centímetros cúbicos de vino blanco seco
  • 500 centímetros cúbicos de caldo de carne
  • 400 gramos de arroz
  • 1 cápsula de azafrán
  • 4 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta
  • 300 gramos de calabaza en cubos

Elaboración paso a paso

  1. Desgrasar la carne y cortarla en cubos medianos. Calentar 4 cucharadas de aceite en una paellera, agregar los cubos de carne y dorarlos. Añadir las cebollas de verdeo y los dientes de ajo fileteados; rehogar unos minutos.
  2. Incorporar las zanahorias cortadas en rodajas finas, la calabaza en trozos y el arroz. Remover con cuchara de madera para que se dore y no se queme, salpimentar.
  3. Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol.
  4. Aparte, disolver el azafrán en 200 centímetros cúbicos de caldo de carne caliente. Incorporar a la preparación y cocinar durante 10 minutos, incorporando más caldo caliente si fuera necesario.
  5. Espolvorear con la parte verde tierna de las cebollas de verdeo reservadas, bien picadas.
  6. Verificar la sal y la pimienta. Retirar del fuego y servir en la paellera bien caliente.

 

 

