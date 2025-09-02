El arte de hacer pupusas: receta imprescindible para los amantes de la cocina

Cómo hacer pupusas salvadoreñas
Pupusas
- Receta: centroamericana
- Para: rinde 12 pupusas de 10–12 centímetros
Ingredientes
- 600 gramos de harina de maíz nixtamalizada (maíz seco cocido con agua y cal, luego molido y deshidratado)
- 700–750 mililitros de agua tibia (agregar de a poco)
- 1 cucharadita de sal fina
- 1–2 cucharadas de aceite neutro o agua para humedecer las manos
Rellenos (elegir 1–2 opciones)
- Queso tradicional: 350 gramos de mozzarella, 50 gramos de queso fresco rallado, 1 cucharada de crema o nata espesa (opcional)
- Chicharrón refrito: 300 gramos de chicharrón molido cocido, 1 cucharadita de pasta de tomate (opcional, para ligar)
Elaboración paso a paso
- Mezclar harina y sal. Agregar agua tibia hasta obtener masa suave.
- Amasar 1–2 minutos hasta alisar.
- Dejar reposar 10–15 minutos cubierta.
- Mezclar quesos rallados (opcional: crema).
- Procesar el chicharrón hasta que se haga una pasta, y ajustar con líquido.
- Dividir la masa en 12 bolas de 70–80 gramos.
- Aplanar en discos de 8–9 centímetros.
- Rellenar con 25–35 gramos de la propuesta que más te guste, cerrar y formar una esfera.
- Aplanar a 8–10 milímetros, sellar grietas con las manos húmedas.
- Calentar plancha o sartén a fuego medio.
- Cocinar 3–4 minutos por lado hasta dorar.
- Mantener envueltas en paño limpio.