Gastronomía

El arte de hacer pupusas: receta imprescindible para los amantes de la cocina

Las pupusas, joyas culinarias de El Salvador, fusionan sabores ancestrales con la sencillez de su preparación. Esta receta, que rinde doce deliciosas porciones, captura la esencia del hogar en cada bocado, invitando a explorar una tradición que trasciende generaciones.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 06:00
Pupusas.
Shutterstock

Cómo hacer pupusas salvadoreñas

Pupusas

  • Receta: centroamericana
  • Para: rinde 12 pupusas de 10–12 centímetros

Ingredientes

  • 600 gramos de harina de maíz nixtamalizada (maíz seco cocido con agua y cal, luego molido y deshidratado)
  • 700–750 mililitros de agua tibia (agregar de a poco)
  • 1 cucharadita de sal fina 
  • 1–2 cucharadas de aceite neutro o agua para humedecer las manos

Rellenos (elegir 1–2 opciones)

  • Queso tradicional: 350 gramos de mozzarella, 50 gramos de queso fresco rallado, 1 cucharada de crema o nata espesa (opcional) 
  • Chicharrón refrito: 300 gramos de chicharrón molido cocido, 1 cucharadita de pasta de tomate (opcional, para ligar)

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar harina y sal. Agregar agua tibia hasta obtener masa suave.
  2. Amasar 1–2 minutos hasta alisar.
  3. Dejar reposar 10–15 minutos cubierta.
  4. Mezclar quesos rallados (opcional: crema).
  5. Procesar el chicharrón hasta que se haga una pasta, y ajustar con líquido.
  6. Dividir la masa en 12 bolas de 70–80 gramos.
  7. Aplanar en discos de 8–9 centímetros.
  8. Rellenar con 25–35 gramos de la propuesta que más te guste, cerrar y formar una esfera.
  9. Aplanar a 8–10 milímetros, sellar grietas con las manos húmedas.
  10. Calentar plancha o sartén a fuego medio.
  11. Cocinar 3–4 minutos por lado hasta dorar.
  12. Mantener envueltas en paño limpio.

