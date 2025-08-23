Gastronomía

El clima pide a gritos un mbeju y esta es la receta para hacer el más rico

Receta de mbeju, el plato preferido apenas baja un poco la temperatura en Paraguay. Aprendé cómo prepararlo fácilmente.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 17:15
Mbeju tradicional.
Mbeju tradicional.Shutterstock

Cómo hacer mbeju

Mbeju

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 1 kilogramo de almidón
  • 1/4 kilogramo de queso Paraguay
  • 150 gramos de margarina
  • 1 cucharada de sal fina
  • Agua en cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en un bol el almidón, el queso desmenuzado, la margarina y la sal. Mezclar bien e ir agregando el agua trabajando con las manos hasta lograr una masa más bien seca. 
  2. Calentar una sartén ligeramente aceitada. Colocar una parte del preparado, calentar e ir presionando los bordes con una cuchara. 
  3. Dar vuelta y cocinar del otro lado. 
  4. Servir caliente acompañado del clásico cocido de yerba mate.

