El clima pide a gritos un mbeju y esta es la receta para hacer el más rico

Cómo hacer mbeju
Lea más: Aprendé a hacer la masa de pionono más sabrosa y fácil de preparar
Mbeju
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 1 kilogramo de almidón
- 1/4 kilogramo de queso Paraguay
- 150 gramos de margarina
- 1 cucharada de sal fina
- Agua en cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol el almidón, el queso desmenuzado, la margarina y la sal. Mezclar bien e ir agregando el agua trabajando con las manos hasta lograr una masa más bien seca.
- Calentar una sartén ligeramente aceitada. Colocar una parte del preparado, calentar e ir presionando los bordes con una cuchara.
- Dar vuelta y cocinar del otro lado.
- Servir caliente acompañado del clásico cocido de yerba mate.