Alternativas para la previa del partido de la Albirroja, si no alcanza para el asado

Carne vacuna o una picada de embutidos es el plan perfecto para “hacer el aguante” a la Selección paraguaya que se medirá, mañana jueves, con Ecuador con miras a la clasificación para ir al Mundial, sin embargo, el presupuesto para el asado no está al alcance de todos los bolsillos, teniendo en cuenta el precio. En esta nota te contamos los costos de la carne y algunas alternativas.

La costilla de primera, en grandes cadenas de supermercados, se ofrece hoy por kilo a G. 41.950, costilla especial en bandeja a G. 43. 450, costilla tira ancha a G. 44.950, costilla de novillo a G. 26.950 y costilla grill de cerdo a G. 27.200.

Otros cortes, como el vacío se encuentra a G. 52.950, bondiola de cerdo G. 36.400, matambrito de cerdo G. 53.400 y tapa cuadril G. 101.550.

También se puede optar por corazoncito de pollo G. 35.950, alitas de pollo G. 34.250, caderitas de pollo (congeladas) G. 20.250, o molleja de pollo G. 22.900.

Lea más: Cuatro recetas de snacks para compartir mañana durante el partido de Paraguay en casa

Las hamburguesas también son una opción valedera, especialmente par los más pequeños de la casa, por ejemplo: la de 60 unidades cuesta G. 124.150, la XXL parrillera de cuatro unidades G. 48.950 y las individuales a G. 20.50 cada una, a la sartén, al horno o a la parrilla. El precio varía según la marca y la cantidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las pizzas congeladas, listas para la cocción, se encuentran desde G. 8.700 hasta G. 43.400.

La opción más económica

Tortillitas: una de las opciones más económicas, que gusta a todos y se puede acompañar con mandioca o batata. Se le puede agregar acelga, arroz o papas a la masa.

Para los que tienen menos tiempo para cocinar pueden optar por una “sandwicheada”, en sus diferentes variantes: de jamón y queso, de verduras, de carne fría, entre otros. Ya dependerá del bolsillo y de la preferencia.

Lea más: Confirmado: el viernes será feriado si Paraguay clasifica

Todas las opciones son compatibles con la bebida de preferencia, pero teniendo en cuenta las altas temperaturas que se anuncian, “la rubia” (cerveza) podría ser la elegida por la mayoría.