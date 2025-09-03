Aprendé a preparar una deliciosa torta de coco y almendras en casa

Cómo hacer una torta húmeda de coco y almendras
Torta húmeda de coco y almendras
- Plato: Postre
Ingredientes
Masa
- 100 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar
- 100 gramos de harina 0000
- 10 gramos de polvo de hornear
- 50 gramos de coco rallado
- 2 huevos
Almíbar
- 100 gramos de azúcar
- 50 centímetros cúbicos de agua
- 50 centímetros cúbicos de piña colada
Relleno
- 200 gramos de dulce de leche
- 100 gramos de queso crema
- 20 centímetros cúbicos de piña colada
Glaseado
- 100 gramos de leche condensada
- 100 gramos de chocolate blanco
- 1 cucharadita de ralladura de limón
Elaboración paso a paso
- Batir manteca con azúcar, agregar los huevos, la harina, el polvo de hornear y el coco rallado. Hornear a 170 °C por 25 minutos aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo este salga limpio y seco.
- Hervir agua y azúcar hasta que rompa hervor; enfriar y luego agregar la piña colada.
- Batir el dulce de leche con el queso crema, agregar la piña colada. Enfriar y utilizar como relleno.
- Fundir el chocolate en el microondas; agregar la leche condensada y la ralladura de limón.
- En cinturas individuales, armar la torta intercalando discos de masa, remojados con almíbar y relleno. Glasear y llevar al frío antes de desmoldar.