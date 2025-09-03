Gastronomía

Aprendé a preparar una deliciosa torta de coco y almendras en casa

Un deleite para los sentidos, la torta húmeda de coco y almendras promete transformar cualquier ocasión en un momento especial. Con ingredientes simples y un toque creativo, la magia de este postre resalta lo mejor de la repostería casera.

26 de marzo de 2023 - 16:58
Torta de coco y almendras.
Cómo hacer una torta húmeda de coco y almendras

Torta húmeda de coco y almendras

  • Plato: Postre

Ingredientes

Masa

  • 100 gramos de manteca
  • 100 gramos de azúcar
  • 100 gramos de harina 0000
  • 10 gramos de polvo de hornear
  • 50 gramos de coco rallado
  • 2 huevos

Almíbar

  • 100 gramos de azúcar
  • 50 centímetros cúbicos de agua
  • 50 centímetros cúbicos de piña colada

Relleno

  • 200 gramos de dulce de leche
  • 100 gramos de queso crema
  • 20 centímetros cúbicos de piña colada

Glaseado

  • 100 gramos de leche condensada
  • 100 gramos de chocolate blanco
  • 1 cucharadita de ralladura de limón

Elaboración paso a paso

  1. Batir manteca con azúcar, agregar los huevos, la harina, el polvo de hornear y el coco rallado. Hornear a 170 °C por 25 minutos aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo este salga limpio y seco.
  2. Hervir agua y azúcar hasta que rompa hervor; enfriar y luego agregar la piña colada.
  3. Batir el dulce de leche con el queso crema, agregar la piña colada. Enfriar y utilizar como relleno.
  4. Fundir el chocolate en el microondas; agregar la leche condensada y la ralladura de limón.
  5. En cinturas individuales, armar la torta intercalando discos de masa, remojados con almíbar y relleno. Glasear y llevar al frío antes de desmoldar.

 

