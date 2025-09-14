Gastronomía

Platos para un día de fútbol: dos recetas fáciles

La nutrición previa a un partido de fútbol incide en disponibilidad de glucógeno, tolerancia gastrointestinal y capacidad de sostener esfuerzos de alta intensidad. Consensos de FIFA/IOC e ISSN recomiendan priorizar carbohidratos, proteína moderada, grasas controladas y baja fibra/irritantes antes de competir.

14 de septiembre de 2025 - 01:00
Pastas.
Pastas.gbh007

Cómo orientar porciones y tiempos

La noche anterior: priorizar carbohidratos complejos, proteína de calidad y grasas saludables para repletar glucógeno y favorecer la recuperación del día.

3–4 horas antes: ingerir 1–4 gramos de carbohidratos por kilo de peso en esa ventana, con proteína moderada y poca fibra insoluble y grasas, para facilitar el vaciado gástrico.

Hidratar con bebidas que aporten sodio y evitar comidas novedosas o muy picantes.

¿Qué comer la noche anterior?: arroz integral con salmón. Te contamos cómo hacerlo.

Receta de arroz integral con salmón

Arroz con salmón.
Arroz con salmón.

Arroz integral con salmón

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 1 porción grande

Ingredientes

  • 80 gramos de arroz integral crudo (rinde aproximadamente 200–230 gramos cocido)
  • 150–180 gramos de lomo de salmón sin piel
  • 1–2 cucharadas (15–30 mililitros) de aceite de oliva extravirgen
  • 80 gramos de hojas verdes mixtas (espinaca, rúcula, lechuga tierna)
  • 150 gramos de remolacha pelada
  • 1 cucharada de semillas de calabaza
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Sal y pimienta a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ºC.
  2. Cortar la remolacha en cubos, mezclar con 1 cucharadita de aceite y una pizca de sal, y asar 35–45 minutos hasta ablandar; reservar.
  3. Enjuagar el arroz integral bajo el grifo hasta que el agua salga clara.
  4. Cocer el arroz en agua con una pizca de sal (proporción 1:2,5) durante 30–40 minutos hasta que quede tierno; escurrir si hiciera falta.
  5. Secar el salmón con papel, sazonar con sal y pimienta.
  6. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto, añadir 1 cucharadita de aceite y dorar el salmón 2–3 minutos por lado, bajando el fuego para terminar la cocción (punto jugoso al centro).
  7. Tostar semillas de calabaza 2–3 minutos en sartén seca a fuego medio, moviendo para no quemar.
  8. Mezclar hojas verdes con la remolacha asada, 1 cucharada de aceite de oliva y jugo de limón; salar a gusto.
  9. Servir el arroz como base, colocar salmón encima, acompañar con la ensalada y espolvorear semillas de calabaza.
  10. Beber agua o bebida con electrolitos según plan de hidratación.

Orientación nutricional aproximada (por porción): 80–95 gramos de carbohidratos, 35–40 gramos de proteína, 18–25 gramos de grasas; fibra moderada-alta (aporta saciedad la noche previa).

¿Qué comer antes de un partido?

Pastas.
Pastas.

Prepartido (3–4 horas antes): pasta al dente. Te mostramos cómo hacer este plato.

Pasta al dente

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 1 porción grande

Ingredientes

  • 120 gramos de pasta seca tipo penne o spaghetti (no integral)
  • 120–150 gramos de pechuga de pollo
  • 150–200 gramos de salsa de tomate lisa (sin piel ni semillas)
  • 1–2 cucharadas  de aceite de oliva
  • 10 gramos de queso rallado suave  (opcional)
  • Sal fina: a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Llevar a ebullición 2 litros de agua con sal; cocer la pasta hasta punto al dente indicado por el fabricante; escurrir reservando 1/4 taza de agua de cocción.
  2. Cortar el pollo en tiras, sazonar levemente y dorar 3–4 minutos por lado en una sartén con 1 cucharadita de aceite hasta lograr una cocción completa.
  3. Calentar salsa de tomate a fuego bajo; evitar condimentos picantes o mucha cebolla/ajo si hay sensibilidad gastrointestinal.
  4. Incorporar la pasta a la salsa, añadir aceite de oliva y un poco del agua reservada para emulsionar; mezclar con el pollo.
  5. Ajustar sal; agregar queso rallado si se tolera.
  6. Servir y acompañar con bebida con sodio; evitar ensaladas crudas o pan integral para mantener baja la fibra insoluble.

Orientación nutricional aproximada (por porción): 90–115 gramos de carbohidratos, 25–35 gramos de proteína, 15–25 gramos de grasas; fibra baja-moderada para mejorar tolerancia.

