Platos para un día de fútbol: dos recetas fáciles

Cómo orientar porciones y tiempos

La noche anterior: priorizar carbohidratos complejos, proteína de calidad y grasas saludables para repletar glucógeno y favorecer la recuperación del día.

3–4 horas antes: ingerir 1–4 gramos de carbohidratos por kilo de peso en esa ventana, con proteína moderada y poca fibra insoluble y grasas, para facilitar el vaciado gástrico.

Hidratar con bebidas que aporten sodio y evitar comidas novedosas o muy picantes.

¿Qué comer la noche anterior?: arroz integral con salmón. Te contamos cómo hacerlo.

Receta de arroz integral con salmón