¡Delicia en tu mesa! Aprendé a hacer berenjenas rellenas con choclo y atún fácilmente

Las berenjenas rellenas con choclo y atún prometen ser la estrella de tu próxima comida. Esta receta, rápida y deliciosa, combina frescura y nutrientes, elevando tus platos a nuevas alturas. ¡Preparate para impresionar!

Por Alba Acosta
13 de septiembre de 2022 - 16:18
Berenjena rellena.
Cómo hacer berenjenas rellenas con choclo y atún

Berenjenas rellenas con choclo y atún

Ingredientes

  • 3 berenjenas
  • 150 gramos de atún
  • 1 locote rojo
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate
  • 1 lata de choclo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar las berenjenas. Cortarlas al medio o a lo largo por la mitad, espolvorear con sal y dejarlas que suden al menos unos 20 minutos.
  2. Luego, lavarlas, secarlas y colocarlas en una bandeja.
  3. Rociarlas con el aceite y llevar al horno a 180 °C por aproximadamente15 minutos.
  4. Una vez que están tiernas las berenjenas, vaciarlas con una cuchara para hacer un hueco donde colocaremos el relleno.
  5. Para el relleno, lavar, picar y rehogar las verduras. Agregar el atún y el choclo escurrido, salpimentar a gusto.
  6. Cargar las berenjenas, agregar el queso rallado por encima y gratinar en el horno.
