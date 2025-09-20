¡Delicia en tu mesa! Aprendé a hacer berenjenas rellenas con choclo y atún fácilmente

<br>
Cómo hacer berenjenas rellenas con choclo y atún
Ingredientes
- 3 berenjenas
- 150 gramos de atún
- 1 locote rojo
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 tomate
- 1 lata de choclo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 50 gramos de queso rallado
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Limpiar las berenjenas. Cortarlas al medio o a lo largo por la mitad, espolvorear con sal y dejarlas que suden al menos unos 20 minutos.
- Luego, lavarlas, secarlas y colocarlas en una bandeja.
- Rociarlas con el aceite y llevar al horno a 180 °C por aproximadamente15 minutos.
- Una vez que están tiernas las berenjenas, vaciarlas con una cuchara para hacer un hueco donde colocaremos el relleno.
- Para el relleno, lavar, picar y rehogar las verduras. Agregar el atún y el choclo escurrido, salpimentar a gusto.
- Cargar las berenjenas, agregar el queso rallado por encima y gratinar en el horno.