Técnicas y secretos para preparar empanadas de carne cortada a cuchillo ¡Una delicia casera!

Cómo hacer empanadas de carne cortada a cuchillo
Lea más: ¿No sabés qué cenar? Hacé estas deliciosas empanadas de matambre
Empanadas de carne cortada a cuchillo
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 4 cebollas de verdeo picadas
- 4 puerros picados
- 30 gramos de margarina
- 2 cucharadas de aceite
- 400 gramos de carne
- 2 tomates pelados y picados
- Hierbas frescas: orégano, cebollín, tomillo, perejil
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Cortar la carne paciente y prolijamente a cuchillo sobre una tabla limpia de otros ingredientes y con una herramienta adecuada. El primer corte debe hacerse en el sentido de la fibra, según la pieza escogida. De los filetes hacer unas tiritas de no más de un centímetro de ancho (lo normal es entre 0,5 y 1 centímetros). Luego, juntar todas las tiritas y cortarlas transversalmente, procurando obtener unos daditos pequeños aunque no diminutos.
- Picar las cebollitas de verdeo y los puerros y rehogar en la margarina con el aceite hasta que estén transparentes.
- Agregar la carne y, a fuego fuerte, cocinar hasta que cambie de color.
- Incorporar el tomate y las hierbas frescas; condimentar. Cocinar 2 minutos más, retirar del fuego y dejar enfriar, primero sobre la mesada y luego en la heladera hasta que el relleno esté bien frío.
- Hacer las tapas de las empanadas. Rellenar cada una con una cucharada de mezcla y doblar por la mitad.
- Cerrar las empanadas con el repulgue elegido y cocinar en horno mediano a fuerte hasta que estén doradas.