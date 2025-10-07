Canelones de carne y verduras: receta paso a paso para disfrutar en casa

Cómo hacer canelones de carne y verduras
Canelones de carne y verduras
- Plato: Plato principal
Ingredientes
Masa:
- 500 centímetros cúbicos de leche
- 3 huevos
- 1 y ½ taza de harina
Relleno:
- 120 g de carne molida
- 40 g de hígado de pollo
- 1 cebolla
- 100 gramos de salsa blanca
- 200 gramos de espinacas
- 50 gramos de queso rallado
- 2 cucharadas de puré de tomates
- 1 diente de ajo
- Rocío vegetal
- Sal, pimienta, hierbas secas
Elaboración paso a paso
- Licuar todos los ingredientes de la masa y dejar reposar. Luego preparar los crepes en una sartén con rocío vegetal.
- Pasar las espinacas por agua hirviendo; escurrirlas y picarlas.
- Rehogar la cebolla picada en una sartén con rocío vegetal. Agregar el ajo picado, las hierbas secas, la carne molida y el hígado picado. Cocinar entre 8 y 10 minutos.
- Incorporar el puré de tomates y la mitad de la salsa blanca. Mezclar y sazonar a gusto. Cocinar a fuego fuerte por 5 minutos.
- Retirar del fuego, agregar la espinaca picada y el queso rallado y dejar enfriar.
- Rellenar los crepes y formar los canelones. Acomodarlos en una pírex humedecida con rocío vegetal, cubrir con el resto de la salsa blanca, espolvorear un poco de queso rallado y llevar al horno hasta gratinar.