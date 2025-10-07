Gastronomía

Canelones de carne y verduras: receta paso a paso para disfrutar en casa

Receta de canelones de carne y verduras, un almuerzo ideal para compartir en familia.

Por ABC Color
14 de junio de 2023 - 10:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Canelones de carne y verduras.
Canelones de carne y verduras.Shutterstock

Cómo hacer canelones de carne y verduras

Lea más: Por qué la pasta nunca se corta con cuchillo en Italia: cultura, tradición y textura

Canelones de carne y verduras

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

Masa:

  • 500 centímetros cúbicos de leche
  • 3 huevos
  • 1 y ½ taza de harina

Relleno:

  • 120 g de carne molida
  • 40 g de hígado de pollo
  • 1 cebolla
  • 100 gramos de salsa blanca
  • 200 gramos de espinacas
  • 50 gramos de queso rallado
  • 2 cucharadas de puré de tomates
  • 1 diente de ajo
  • Rocío vegetal
  • Sal, pimienta, hierbas secas

Elaboración paso a paso

  1. Licuar todos los ingredientes de la masa y dejar reposar. Luego preparar los crepes en una sartén con rocío vegetal.
  2. Pasar las espinacas por agua hirviendo; escurrirlas y picarlas.
  3. Rehogar la cebolla picada en una sartén con rocío vegetal. Agregar el ajo picado, las hierbas secas, la carne molida y el hígado picado. Cocinar entre 8 y 10 minutos.
  4. Incorporar el puré de tomates y la mitad de la salsa blanca. Mezclar y sazonar a gusto. Cocinar a fuego fuerte por 5 minutos.
  5. Retirar del fuego, agregar la espinaca picada y el queso rallado y dejar enfriar.
  6. Rellenar los crepes y formar los canelones. Acomodarlos en una pírex humedecida con rocío vegetal, cubrir con el resto de la salsa blanca, espolvorear un poco de queso rallado y llevar al horno hasta gratinar.
Enlace copiado