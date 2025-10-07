Gastronomía

Cómo hacer queso crema untable casero: receta fácil y deliciosa

El queso crema untable, un clásico en muchas mesas, cobra vida con una versión casera y sin lactosa. Con solo cuatro ingredientes, transformará tus desayunos y meriendas mientras sorprende a quienes buscan opciones más saludables y deliciosas.

Por ABC Color
05 de julio de 2023 - 09:35
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Queso crema untable.
Shutterstock

Cómo hacer queso crema untable casero

Para obtener un queso crema saborizado, se puede agregar pimienta, ajo picado o en polvo, pimentón, hierbas frescas picadas, etcétera.

Queso crema untable

  • Receta: Receta apta para intolerantes a la lactosa, caseína

Ingredientes

  • 250 gramos de tofu (queso de soja)
  • 2 cucharaditas de jugo de limón
  • 2 cucharaditas de aceite de oliva
  • 1 pizca de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. En una procesadora, colocar el tofu, el jugo de limón, el aceite de oliva y la sal.
  2. Mezclar hasta lograr una mezcla homogénea.
  3. Guardar en un recipiente hermético y mantener en la heladera.
