Cómo hacer queso crema untable casero: receta fácil y deliciosa

Cómo hacer queso crema untable casero
Lea más: Delicias mediterráneas: aprendé a preparar una tarta de albahaca y queso con esta receta fácil
Para obtener un queso crema saborizado, se puede agregar pimienta, ajo picado o en polvo, pimentón, hierbas frescas picadas, etcétera.
Queso crema untable
- Receta: Receta apta para intolerantes a la lactosa, caseína
Ingredientes
- 250 gramos de tofu (queso de soja)
- 2 cucharaditas de jugo de limón
- 2 cucharaditas de aceite de oliva
- 1 pizca de sal fina
Elaboración paso a paso
- En una procesadora, colocar el tofu, el jugo de limón, el aceite de oliva y la sal.
- Mezclar hasta lograr una mezcla homogénea.
- Guardar en un recipiente hermético y mantener en la heladera.