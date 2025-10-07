Gastronomía

Cómo preparar farofa de panceta y banana: una delicia brasileña

La farofa de panceta y banana, un clásico brasileño, sorprende con su exquisita fusión de sabores. Este plato, fácil de preparar, conquista paladares desde eventos familiares hasta celebraciones, elevando cualquier comida a una experiencia inolvidable.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2021 - 11:38
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Farofa de panceta y banana.
Cómo hacer farofa con panceta y banana

Farofa de panceta y banana

  • Plato: Guarnición
  • Receta: brasileña

Ingredientes

  • 50 gramos de manteca
  • 100 gramos de panceta
  • 1 cebolla picada
  • 2 bananas
  • 2 tazas de fariña de mandioca cruda
  • Salsa picante a gusto

Elaboración paso a paso

1. Rehogar la cebolla en una sartén y luego agregar la panceta picada.
2. Incorporar la banana en ruedas.
3. Agregar poco a poco la fariña. Mientras mezcla todos los ingredientes, verá qué cantidad de fariña admite la mezcla, no debe quedar muy seco. Al cabo de unos 10 minutos, adquirirá un tono dorado, señal de que está lista.

