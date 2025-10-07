Cómo preparar farofa de panceta y banana: una delicia brasileña

Cómo hacer farofa con panceta y banana
Farofa de panceta y banana
- Plato: Guarnición
- Receta: brasileña
Ingredientes
- 50 gramos de manteca
- 100 gramos de panceta
- 1 cebolla picada
- 2 bananas
- 2 tazas de fariña de mandioca cruda
- Salsa picante a gusto
Elaboración paso a paso
1. Rehogar la cebolla en una sartén y luego agregar la panceta picada.
2. Incorporar la banana en ruedas.
3. Agregar poco a poco la fariña. Mientras mezcla todos los ingredientes, verá qué cantidad de fariña admite la mezcla, no debe quedar muy seco. Al cabo de unos 10 minutos, adquirirá un tono dorado, señal de que está lista.