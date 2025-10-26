Postres en vaso: rápidos y deliciosos para probar hoy mismo
Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 06:55
Cómo hacer cheesecake en vaso
Ingredientes
- 150 gramos de galletitas tipo María
- 70 gramos de manteca derretida
- 300 gramos de queso crema a temperatura ambiente
- 200 mililitros de nata (crema) para montar, bien fría
- 80 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- Ralladura de 1/2 limón (opcional)
- 200 gramos de coulis o mermelada ligera de frutos rojos (o mango, mburucuyá)
- Fruta fresca y hojas de menta para decorar (opcional)
Elaboración paso a paso
- Triturar las galletitas hasta arena fina. Mezclar con la mantec derretida. Repartir en el fondo de los vasos (1–1,5 centímetros) y presionar suavemente. Reservar en frío.
- Batir el queso crema con el azúcar, la vainilla y la ralladura hasta que esté liso y sin grumos.
- Montar la nata a punto medio y, con movimientos envolventes, integrarla a la mezcla de queso.
- Rellenar los vasos con la crema (deja 1–2 centímetros libres). Alisar la superficie. Refrigerar 2–4 horas.
- Cubrir con el coulis o mermelada, decorar con fruta fresca y servir bien frío.
Cómo hacer tiramisú en vaso
Ingredientes
- 200 gramos de bizcochos vainilla
- 250 gramos de mascarpone frío
- 200 mililitros de nata para montar
- 2 yemas de huevo pasteurizadas (opcional, para mayor cremosidad)
- 70 gramos de azúcar
- 200 mililitros de café espresso fuerte, frío
- 2–3 cucharadas de licor (amaretto, ron oscuro o marsala), opcional
- Cacao puro en polvo para espolvorear
- Pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Mezclar el café con el licor (si se usa). Reservar.
- Batir el mascarpone con el azúcar y la pizca de sal hasta que quede cremoso. Incorporar las yemas pasteurizadas y batir 30–40 segundos más.
- Montar la nata y agregarla al mascarpone con movimientos envolventes hasta obtener una crema homogénea.
- Sumergir brevemente los bizcochos en el café (1–2 segundos; no empapar en exceso) y colocar una capa en el fondo de cada vaso.
- Añadir una capa de crema. Repetir capas hasta casi llenar el vaso, terminando con crema.
- Refrigerar al menos 4 horas. Justo antes de servir, espolvorear abundante cacao.
Cómo hacer mousse de frutas en vaso
Ingredientes
- 400 gramos de pulpa o puré de fruta colado (mango, mburucuyá, frutilla o una mezcla)
- 60–80 gramos de azúcar (ajustar según acidez de la fruta)
- 6 gramos de gelatina en láminas o 5 gramos en polvo
- 250 mililitros de nata para montar, muy fría
- 1 cucharadita de jugo de limón (solo si la fruta es muy dulce)
- Toppings: dados de fruta, ralladura cítrica, chips de coco o granola fina
Elaboración paso a paso
- Hidratar la gelatina en agua fría 5–10 minutos. Calentar 1/3 del puré con el azúcar hasta que se disuelva. Retirar del fuego, añadir la gelatina escurrida y mezclar hasta integrar. Incorporar el resto del puré y el jugo de limón si corresponde. Dejar templar.
- Montar la nata a picos suaves. Cuando el puré esté a temperatura ambiente, incorporarlo en 2–3 adiciones, con movimientos envolventes.
- Verter en los vasos y refrigerar 2–3 horas. Decorar con toppings justo antes de servir.