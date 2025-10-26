Gastronomía

Postres en vaso: rápidos y deliciosos para probar hoy mismo

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 06:55

Cómo hacer cheesecake en vaso

Cheesecake en vaso

  • Plato: Postre
  • Para: 6 vasos de 180–200 ml

Ingredientes

  • 150 gramos de galletitas tipo María
  • 70 gramos de manteca derretida
  • 300 gramos de queso crema a temperatura ambiente
  • 200 mililitros de nata (crema) para montar, bien fría
  • 80 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • Ralladura de 1/2 limón (opcional)
  • 200 gramos de coulis o mermelada ligera de frutos rojos (o mango, mburucuyá)
  • Fruta fresca y hojas de menta para decorar (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Triturar las galletitas hasta arena fina. Mezclar con la mantec derretida. Repartir en el fondo de los vasos (1–1,5 centímetros) y presionar suavemente. Reservar en frío.
  2. Batir el queso crema con el azúcar, la vainilla y la ralladura hasta que esté liso y sin grumos.
  3. Montar la nata a punto medio y, con movimientos envolventes, integrarla a la mezcla de queso.
  4. Rellenar los vasos con la crema (deja 1–2 centímetros libres). Alisar la superficie. Refrigerar 2–4 horas.
  5. Cubrir con el coulis o mermelada, decorar con fruta fresca y servir bien frío.

Cómo hacer tiramisú en vaso

Tiramisú en vaso

  • Plato: Postre
  • Para: 6 vasos de 180–200 ml

Ingredientes

  • 200 gramos de bizcochos vainilla
  • 250 gramos de mascarpone frío
  • 200 mililitros de nata para montar
  • 2 yemas de huevo pasteurizadas (opcional, para mayor cremosidad)
  • 70 gramos de azúcar
  • 200 mililitros de café espresso fuerte, frío
  • 2–3 cucharadas de licor (amaretto, ron oscuro o marsala), opcional
  • Cacao puro en polvo para espolvorear
  • Pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el café con el licor (si se usa). Reservar.
  2. Batir el mascarpone con el azúcar y la pizca de sal hasta que quede cremoso. Incorporar las yemas pasteurizadas y batir 30–40 segundos más.
  3. Montar la nata y agregarla al mascarpone con movimientos envolventes hasta obtener una crema homogénea.
  4. Sumergir brevemente los bizcochos en el café (1–2 segundos; no empapar en exceso) y colocar una capa en el fondo de cada vaso.
  5. Añadir una capa de crema. Repetir capas hasta casi llenar el vaso, terminando con crema.
  6. Refrigerar al menos 4 horas. Justo antes de servir, espolvorear abundante cacao.

Cómo hacer mousse de frutas en vaso

Mousse de frutas en vaso

  • Plato: Postre
  • Para: 6 vasos de 150–180 ml

Ingredientes

  • 400 gramos de pulpa o puré de fruta colado (mango, mburucuyá, frutilla o una mezcla)
  • 60–80 gramos de azúcar (ajustar según acidez de la fruta)
  • 6 gramos de gelatina en láminas o 5 gramos en polvo
  • 250 mililitros de nata para montar, muy fría
  • 1 cucharadita de jugo de limón (solo si la fruta es muy dulce)
  • Toppings: dados de fruta, ralladura cítrica, chips de coco o granola fina

Elaboración paso a paso

  1. Hidratar la gelatina en agua fría 5–10 minutos. Calentar 1/3 del puré con el azúcar hasta que se disuelva. Retirar del fuego, añadir la gelatina escurrida y mezclar hasta integrar. Incorporar el resto del puré y el jugo de limón si corresponde. Dejar templar.
  2. Montar la nata a picos suaves. Cuando el puré esté a temperatura ambiente, incorporarlo en 2–3 adiciones, con movimientos envolventes.
  3. Verter en los vasos y refrigerar 2–3 horas. Decorar con toppings justo antes de servir.