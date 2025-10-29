El clásico mac and cheese se prepara así

Cómo hacer mac and cheese
Lea más: Cuatro recetas con pescado para disfrutar antes de la veda
Mac and cheese
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 300 gramos de pasta corta
- 40 gramos de mantequilla + 40 gramos de harina para el roux
- 700 mililitros de leche entera
- 200 gramos de queso (150 gramos cheddar, 50 gramos Gruyère), rallado fino
- 30 gramos de pan rallado fresco y 20 gramos de manteca para la cobertura
- Sal, pimienta, nuez moscada, 1/2 cucharadita de Dijon
Elaboración paso a paso
- Calentar agua en una olla amplia y añadir sal. Cocer la pasta en el agua hirviendo hasta que quede firme (al dente).
- Escurrir la pasta y reservar.
- Base de la salsa (Roux): derretir manteca en una cacerola a fuego medio, incorporar harina en partes iguales a la manteca derretida. Batir el roux durante dos o tres minutos hasta que espese y pierda el sabor a crudo.
- Para la salsa Béchamel verter leche caliente poco a poco, batiendo constantemente con un batidor de varillas. Mantener el hervor suave hasta que la salsa quede lisa y cubrir la parte posterior de una cuchara. Sazonar la salsa con sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y media cucharadita de mostaza de Dijon.
- Apagar el fuego. Incorporar una mezcla de quesos rallados en tandas a la salsa caliente. Batir hasta que el queso se funda por completo y la salsa quede homogénea.
- Integrar la pasta escurrida a la salsa de queso, mezclando bien.
- Trasladar la mezcla a una fuente apta para horno.
- Cubrir la superficie con una capa de pan rallado mezclado con manteca o con más queso. Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos hasta que la cubierta se dore sin resecar el interior.
- Retirar del horno y dejar reposar cinco minutos para que la salsa se asiente y permita que las porciones se corten limpias.