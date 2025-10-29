Gastronomía

El clásico mac and cheese se prepara así

Receta para hacer macarrones con queso o mac and cheese bien sabroso, con los ingredientes y el paso a paso ideal.

Por ABC Color
29 de octubre de 2025 - 06:00
Mac and cheese.
Mac and cheese.Shutterstock

Cómo hacer mac and cheese

Mac and cheese

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 300 gramos de pasta corta
  • 40 gramos de mantequilla + 40 gramos de harina para el roux
  • 700 mililitros de leche entera
  • 200 gramos de queso (150 gramos cheddar, 50 gramos Gruyère), rallado fino
  • 30 gramos de pan rallado fresco y 20 gramos de manteca para la cobertura
  • Sal, pimienta, nuez moscada, 1/2 cucharadita de Dijon

Elaboración paso a paso

  1. Calentar agua en una olla amplia y añadir sal. Cocer la pasta en el agua hirviendo hasta que quede firme (al dente).
  2. Escurrir la pasta y reservar.
  3. Base de la salsa (Roux): derretir manteca en una cacerola a fuego medio, incorporar harina en partes iguales a la manteca derretida. Batir el roux durante dos o tres minutos hasta que espese y pierda el sabor a crudo.
  4. Para la salsa Béchamel verter leche caliente poco a poco, batiendo constantemente con un batidor de varillas. Mantener el hervor suave hasta que la salsa quede lisa y cubrir la parte posterior de una cuchara. Sazonar la salsa con sal, pimienta, una pizca de nuez moscada y media cucharadita de mostaza de Dijon.
  5. Apagar el fuego. Incorporar una mezcla de quesos rallados en tandas a la salsa caliente. Batir hasta que el queso se funda por completo y la salsa quede homogénea.
  6. Integrar la pasta escurrida a la salsa de queso, mezclando bien.
  7. Trasladar la mezcla a una fuente apta para horno.
  8. Cubrir la superficie con una capa de pan rallado mezclado con manteca o con más queso. Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos hasta que la cubierta se dore sin resecar el interior.
  9. Retirar del horno y dejar reposar cinco minutos para que la salsa se asiente y permita que las porciones se corten limpias.

