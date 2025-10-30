¡Descubrí la receta perfecta! Scones integrales que te encantarán

Cómo hacer scones integrales
Scones integrales
Ingredientes
- 2 y ¾ tazas de harina integral
- 8 gramos de edulcorante en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 6 cucharadas de margarina light
- 1 huevo
- 2 claras de huevo
- 1 taza de yogur descremado sabor vainilla
- Espray vegetal
Elaboración paso a paso
- En un bol combinar la harina con el edulcorante y el polvo de hornear. Agregar la margarina y mezclar hasta que tenga el aspecto de migas gruesas.
- Mezclar el huevo con 1 clara de huevo y añadir a la mezcla anterior. Incorporar el yogur. Amasar hasta unir bien. No amasarlos mucho porque los scones saldrán duros.
- Poner la masa en una superficie enharinada y amasarla durante 30 segundos. Estirarla hasta dejarla de 3 centímetros de altura. Cortar los scones con un aro de 5 centímetros de diámetro e ir ubicándolos sobre una placa con espray vegetal, sin que se toquen.
- Pintarlos con la clara de huevo restante, ligeramente batida.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C por 20 minuto o hasta que estén dorados.