Gastronomía

¡Descubrí la receta perfecta! Scones integrales que te encantarán

Los scones llevan ingredientes sencillos y una preparación rápida. Este deleite británico se transforma en una opción irresistiblemente nutritiva para cualquier ocasión. Acompañá con queso crema y mermelada light.

Por ABC Color
24 de abril de 2022 - 16:26
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Scones.
Scones.Shutterstock

Cómo hacer scones integrales

Scones integrales

Ingredientes

  • 2 y ¾ tazas de harina integral
  • 8 gramos de edulcorante en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 6 cucharadas de margarina light
  • 1 huevo
  • 2 claras de huevo
  • 1 taza de yogur descremado sabor vainilla
  • Espray vegetal

Elaboración paso a paso

  1. En un bol combinar la harina con el edulcorante y el polvo de hornear. Agregar la margarina y mezclar hasta que tenga el aspecto de migas gruesas.
  2. Mezclar el huevo con 1 clara de huevo y añadir a la mezcla anterior. Incorporar el yogur. Amasar hasta unir bien. No amasarlos mucho porque los scones saldrán duros.
  3. Poner la masa en una superficie enharinada y amasarla durante 30 segundos. Estirarla hasta dejarla de 3 centímetros de altura. Cortar los scones con un aro de 5 centímetros de diámetro e ir ubicándolos sobre una placa con espray vegetal, sin que se toquen.
  4. Pintarlos con la clara de huevo restante, ligeramente batida.
  5. Llevar a horno precalentado a 180 °C por 20 minuto o hasta que estén dorados.