Descubrí cómo preparar la irresistible isla flotante: ¡un postre de ensueño para tu mesa!

Cómo hacer un postre isla flotante
Isla flotante
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
- 7 claras de huevo
- 1 pizca de sal fina
- 250 gramos de azúcar
- Ralladura de 1 mandarina
- 1 cucharadita de almidón de maíz
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Caramelo:
- 200 gramos de azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Para el caramelo colocar dentro de una cacerolita el azúcar y humedecerla levemente con agua y el jugo de limón. Cocinar sobre fuego suave, hasta que tome el color dorado, característico del caramelo.
- Volcar inmediatamente dentro de un molde con tubo central, de 22 centímetros de diámetro y rotarlo para desparramar el caramelo en forma pareja. Dejar enfriar.
- Batir las claras a punto nieve junto con la sal. Incorporar el azúcar en forma de lluvia y seguir batiendo.
- Perfumar con la ralladura de mandarina, incorporar el almidón de maíz y el polvo para hornear tamizados. Batir hasta obtener un merengue bien sostenido y firme.
- Verter las claras montadas dentro del molde acaramelado con la ayuda de una espátula, procurando que no queden burbujas.
- Emparejar la superficie, y cocinar en horno precalentado suave, a baño María, durante aproximadamente 75 minutos, hasta que quede bien firme. Retirar del calor, y dejar enfriar antes de desmoldar.