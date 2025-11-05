Gastronomía

Descubrí cómo preparar la irresistible isla flotante: ¡un postre de ensueño para tu mesa!

La isla flotante, un postre emblemático que conquista paladares, combina textura esponjosa y un caramelo dorado. Ideal para cualquier ocasión, esta receta sorprende con cada cucharada y promete dulzura en cada bocado.

Por ABC Color
09 de mayo de 2023 - 09:27
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Isla flotante.
Isla flotante.

Cómo hacer un postre isla flotante

Isla flotante

  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

  • 7 claras de huevo
  • 1 pizca de sal fina
  • 250 gramos de azúcar
  • Ralladura de 1 mandarina
  • 1 cucharadita de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Caramelo:

  • 200 gramos de azúcar
  • 1 cucharada de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Para el caramelo colocar dentro de una cacerolita el azúcar y humedecerla levemente con agua y el jugo de limón. Cocinar sobre fuego suave, hasta que tome el color dorado, característico del caramelo.
  2. Volcar inmediatamente dentro de un molde con tubo central, de 22 centímetros de diámetro y rotarlo para desparramar el caramelo en forma pareja. Dejar enfriar.
  3. Batir las claras a punto nieve junto con la sal. Incorporar el azúcar en forma de lluvia y seguir batiendo.
  4. Perfumar con la ralladura de mandarina, incorporar el almidón de maíz y el polvo para hornear tamizados. Batir hasta obtener un merengue bien sostenido y firme.
  5. Verter las claras montadas dentro del molde acaramelado con la ayuda de una espátula, procurando que no queden burbujas.
  6. Emparejar la superficie, y cocinar en horno precalentado suave, a baño María, durante aproximadamente 75 minutos, hasta que quede bien firme. Retirar del calor, y dejar enfriar antes de desmoldar.

 

