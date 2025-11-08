Gastronomía

Receta de pan brioche y crema inglesa: un viaje gastronómico a Francia

El pan brioche, con su delicada textura y sabor, se transforma en un festín con crema inglesa. Esta receta, que combina técnicas de panadería clásica y sofisticación, promete deleitar a los más exigentes paladares en cualquier ocasión especial.

Por ABC Color
07 de noviembre de 2025 - 08:53
Pan brioche.
Pan brioche.Shutterstock

Cómo hacer un pan brioche con crema inglesa

Pan brioche con crema inglesa

Ingredientes

Para el brioche:

  • 350 gramos de harina de fuerza
  • 50 gramos de azúcar
  • 7 gramos de sal fina
  • 7 gramos de levadura seca instantánea (o 20 gramos de levadura fresca)
  • 180 gramos de huevos (aproximadamente 3 huevos medianos)
  • 60 mililitros de leche entera, a 24–26 °C
  • 180 gramos de manteca sin sal, fría y en cubos pequeños
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • Ralladura fina de 1/2 naranja o limón (opcional)

Para el dorado:

  • 1 huevo batido con 1 cucharada de leche y una pizca de sal

Para la crema inglesa:

  • 500 mililitros de leche entera (o 350 mililitros leche + 150 mililitros nata para mayor untuosidad)
  • 1 vaina de vainilla partida (o 2 cucharaditas de extracto puro)
  • 6 yemas de huevo (≈ 110–120 gramos)
  • 120 gramos de azúcar
  • Pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. En el bol de una amasadora con gancho, combinar harina, azúcar, sal y levadura (mantener la sal separada de la levadura hasta mezclar). Añadir huevos, leche y vainilla/ralladura si se usa. Mezclar a velocidad baja hasta que no queden secos (2–3 minutos).
  2. Aumentar a velocidad media y amasar hasta que la masa esté elástica y se despegue de las paredes (8–10 minutos). Debe formarse una “ventana” al estirarla con los dedos.
  3. Añadir la manteca fría en 3–4 tandas, esperando a que cada adición se integre antes de la siguiente. Continuar amasando 8–10 minutos más: la masa estará brillante y muy elástica. Temperatura ideal de masa al final: 24–26 °C.
  4. Formar una bola, colocar en un bol engrasado, cubrir y refrigerar 8–12 horas.
  5. Desgasificar suavemente. Para pan de molde, dividir en 4–6 porciones iguales, bolear y colocar en un molde engrasado. Para bollitos, porcionar en piezas de 70–80 gramos, bolear y disponer en bandeja.
  6. Cubrir y dejar levar a 26–28 °C hasta casi doblar (1,5–3 horas, según ambiente). La masa debe rebotar lentamente al tacto.
  7. Precalentar el horno a 180 °C calor arriba y abajo. Barnizar con el dorado. Hornear 25–30 minutos para molde (o 15–18 minutos para bollitos), girando la bandeja a mitad de cocción si es necesario. El centro debe alcanzar 92–94 °C. Si dora rápido, cubrir con aluminio suelto.
  8. Desmoldar y enfriar sobre rejilla al menos 45 minutos antes de cortar.
  9. Para la crema inglesa calentar la leche (y nata si se usa) con la vaina de vainilla hasta justo antes del hervor. Retirar, tapar y dejar infusionar 10 minutos. Retirar la vaina. 
  10. Batir yemas, azúcar y sal hasta que palidezcan ligeramente (30–60 segundos). Verter poco a poco un tercio de la leche caliente, batiendo para atemperar.
  11. Devolver la mezcla al cazo con el resto de la leche. Cocinar a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con espátula en forma de “8”, hasta 82–84 °C o hasta que la salsa nappe la cuchara (traza visible al pasar el dedo). No dejar hervir.
  12. Colar a un bol limpio. Enfriar rápido colocando el bol sobre otro con hielo y seguir removiendo 2–3 minutos. Cubrir y refrigerar. Espesará ligeramente al enfriar.
  13. Servir rebanadas de brioche ligeramente tostadas o bollitos tibios con un hilo generoso de crema inglesa. Añadir frutos rojos, compota o un toque de licor (como Cointreau) en la crema ya fría si se desea un perfil más aromático.

