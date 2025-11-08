Receta de pan brioche y crema inglesa: un viaje gastronómico a Francia

Cómo hacer un pan brioche con crema inglesa
Pan brioche con crema inglesa
Ingredientes
Para el brioche:
- 350 gramos de harina de fuerza
- 50 gramos de azúcar
- 7 gramos de sal fina
- 7 gramos de levadura seca instantánea (o 20 gramos de levadura fresca)
- 180 gramos de huevos (aproximadamente 3 huevos medianos)
- 60 mililitros de leche entera, a 24–26 °C
- 180 gramos de manteca sin sal, fría y en cubos pequeños
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- Ralladura fina de 1/2 naranja o limón (opcional)
Para el dorado:
- 1 huevo batido con 1 cucharada de leche y una pizca de sal
Para la crema inglesa:
- 500 mililitros de leche entera (o 350 mililitros leche + 150 mililitros nata para mayor untuosidad)
- 1 vaina de vainilla partida (o 2 cucharaditas de extracto puro)
- 6 yemas de huevo (≈ 110–120 gramos)
- 120 gramos de azúcar
- Pizca de sal
Elaboración paso a paso
- En el bol de una amasadora con gancho, combinar harina, azúcar, sal y levadura (mantener la sal separada de la levadura hasta mezclar). Añadir huevos, leche y vainilla/ralladura si se usa. Mezclar a velocidad baja hasta que no queden secos (2–3 minutos).
- Aumentar a velocidad media y amasar hasta que la masa esté elástica y se despegue de las paredes (8–10 minutos). Debe formarse una “ventana” al estirarla con los dedos.
- Añadir la manteca fría en 3–4 tandas, esperando a que cada adición se integre antes de la siguiente. Continuar amasando 8–10 minutos más: la masa estará brillante y muy elástica. Temperatura ideal de masa al final: 24–26 °C.
- Formar una bola, colocar en un bol engrasado, cubrir y refrigerar 8–12 horas.
- Desgasificar suavemente. Para pan de molde, dividir en 4–6 porciones iguales, bolear y colocar en un molde engrasado. Para bollitos, porcionar en piezas de 70–80 gramos, bolear y disponer en bandeja.
- Cubrir y dejar levar a 26–28 °C hasta casi doblar (1,5–3 horas, según ambiente). La masa debe rebotar lentamente al tacto.
- Precalentar el horno a 180 °C calor arriba y abajo. Barnizar con el dorado. Hornear 25–30 minutos para molde (o 15–18 minutos para bollitos), girando la bandeja a mitad de cocción si es necesario. El centro debe alcanzar 92–94 °C. Si dora rápido, cubrir con aluminio suelto.
- Desmoldar y enfriar sobre rejilla al menos 45 minutos antes de cortar.
- Para la crema inglesa calentar la leche (y nata si se usa) con la vaina de vainilla hasta justo antes del hervor. Retirar, tapar y dejar infusionar 10 minutos. Retirar la vaina.
- Batir yemas, azúcar y sal hasta que palidezcan ligeramente (30–60 segundos). Verter poco a poco un tercio de la leche caliente, batiendo para atemperar.
- Devolver la mezcla al cazo con el resto de la leche. Cocinar a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con espátula en forma de “8”, hasta 82–84 °C o hasta que la salsa nappe la cuchara (traza visible al pasar el dedo). No dejar hervir.
- Colar a un bol limpio. Enfriar rápido colocando el bol sobre otro con hielo y seguir removiendo 2–3 minutos. Cubrir y refrigerar. Espesará ligeramente al enfriar.
- Servir rebanadas de brioche ligeramente tostadas o bollitos tibios con un hilo generoso de crema inglesa. Añadir frutos rojos, compota o un toque de licor (como Cointreau) en la crema ya fría si se desea un perfil más aromático.