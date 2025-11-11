Gastronomía

Cochinita pibil: un viaje gastronómico a la tradición prehispánica mexicana

La cochinita pibil, un legado culinario prehispánico, combina la riqueza del achiote con una técnica ancestral. Este plato, cocido en el corazón de la tierra, revive sabores auténticos que conectan la historia y la cultura mexicana en cada bocado.

Por ABC Color
12 de marzo de 2022 - 08:48
Cochinita pibil.
Cochinita pibil.

El pibil es una técnica de origen prehispánico que se elaboraba inicialmente con venado, faisán o jabalí. Este término se aplica a los alimentos cocinados en el horno de tierra llamado en lengua maya pib.

La carne preparada y envuelta en hoja de banano se cuece al calor de las brasas en un hoyo de tierra usado a manera de horno, su base se llena de leña, encima se colocan planchas de piedra y sobre las piedras calientes se coloca la carne condimentada y cubierta con hojas para evitar la fuga de calor y vaporización de líquidos.

Posteriormente, se tapa, así se encierra todo el calor del horno y el sabor que adquiere el plato es inigualable.

Cómo hacer cochinilla pibil

Esta receta lleva achiote. 

(*) El achiote es la semilla de un arbusto tropical, muy apreciada por su poder colorante y su sabor fuerte, apimentado, picoso, ligeramente ahumado y dulzón. Es un ingrediente básico en numerosos platos de la cocina mexicana.

 

Cochinita pibil

  • Receta: Mexicana
  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

  • 1 kilogramo de lomo o pierna de cerdo
  • 1 hoja de banana
  • ½ cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de jugo de naranja
  • 50 gramos de pasta de achiote (*)
  • 4 clavos de olor
  • Sal y pimienta a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Desgrasar y cortar la carne de cerdo en trozos pequeños.
  2. Disolver la pasta de achiote en el jugo de naranja y licuar con la cebolla, ajos, clavos, sal y pimienta.
  3. Poner la hoja de banana limpia y fresca en una asadera y encima colocar la carne de cerdo. Bañar la carne con el preparado de achiote.
  4. Cubrir con un papel de aluminio y llevar al horno a 200 ºC por 1 hora hasta que la carne quede tierna.
  5. Desmenuzar la carne y servir al plato con tortillas de maíz.