Cochinita pibil: un viaje gastronómico a la tradición prehispánica mexicana

La cochinita pibil, un legado culinario prehispánico, combina la riqueza del achiote con una técnica ancestral. Este plato, cocido en el corazón de la tierra, revive sabores auténticos que conectan la historia y la cultura mexicana en cada bocado.