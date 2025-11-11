Cochinita pibil: un viaje gastronómico a la tradición prehispánica mexicana

El pibil es una técnica de origen prehispánico que se elaboraba inicialmente con venado, faisán o jabalí. Este término se aplica a los alimentos cocinados en el horno de tierra llamado en lengua maya pib.
La carne preparada y envuelta en hoja de banano se cuece al calor de las brasas en un hoyo de tierra usado a manera de horno, su base se llena de leña, encima se colocan planchas de piedra y sobre las piedras calientes se coloca la carne condimentada y cubierta con hojas para evitar la fuga de calor y vaporización de líquidos.
Posteriormente, se tapa, así se encierra todo el calor del horno y el sabor que adquiere el plato es inigualable.
Cómo hacer cochinilla pibil
Esta receta lleva achiote.
(*) El achiote es la semilla de un arbusto tropical, muy apreciada por su poder colorante y su sabor fuerte, apimentado, picoso, ligeramente ahumado y dulzón. Es un ingrediente básico en numerosos platos de la cocina mexicana.
Cochinita pibil
- Receta: Mexicana
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
- 1 kilogramo de lomo o pierna de cerdo
- 1 hoja de banana
- ½ cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de jugo de naranja
- 50 gramos de pasta de achiote (*)
- 4 clavos de olor
- Sal y pimienta a gusto
Elaboración paso a paso
- Desgrasar y cortar la carne de cerdo en trozos pequeños.
- Disolver la pasta de achiote en el jugo de naranja y licuar con la cebolla, ajos, clavos, sal y pimienta.
- Poner la hoja de banana limpia y fresca en una asadera y encima colocar la carne de cerdo. Bañar la carne con el preparado de achiote.
- Cubrir con un papel de aluminio y llevar al horno a 200 ºC por 1 hora hasta que la carne quede tierna.
- Desmenuzar la carne y servir al plato con tortillas de maíz.