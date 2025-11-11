Día Internacional del Churro: la crujiente tradición que conquistó al mundo

El churro, ese cilindro dorado y crujiente que se hunde en chocolate o se cubre de azúcar y canela, tiene su propio día en el calendario gastronómico global. Aunque no figura entre las efemérides oficiales de organismos internacionales, su celebración ha ganado fuerza en redes sociales, restaurantes y ferias culinarias de múltiples países.

¿Cuándo se celebra?

El Día Internacional del Churro es el 11 de noviembre, impulsado en la última década por pastelerías, marcas y aficionados que han convertido la jornada en una fiesta del antojo frito. La realidad es que el churro se festeja más allá de una única fecha, con rituales que cambian de país en país.

Historia del churro: de pastores, viajeros y churrerías

El origen del churro es tan retorcido como su propia forma. Hay teorías que lo sitúan entre los pastores de la península ibérica, quienes habrían preparado una masa sencilla —fácil de elaborar en el campo— y la freían al momento, modelándola con una “churrera”.

El nombre se ha asociado popularmente a la oveja churra por la semejanza con la forma de sus cuernos.

Otra hipótesis apunta a un viaje más largo: el contacto ibérico con Asia habría traído a Europa técnicas de fritura de masas similares a las del “youtiao” chino, que, reinterpretadas, dieron lugar al churro tal como se conoce hoy.

Lo cierto es que en España la tradición se consolidó con las churrerías y el ritual del chocolate espeso a la taza, popular desde el siglo XIX, especialmente en Madrid. Con la expansión ibérica, el churro cruzó el Atlántico y se integró en las calles y mercados de México, Centroamérica y Sudamérica, adoptando sabores locales y rellenos que hoy definen su identidad continental.

Ingredientes principales y variantes

La base del churro es de una simplicidad engañosa:

Harina de trigo, agua y sal. En su versión más tradicional española no lleva huevo ni lácteos, lo que lo hace, de partida, apto para dietas veganas.

Aceite para freír, que puede ser de girasol u oliva suave, según la región.

Azúcar para espolvorear; en buena parte de América Latina se suma canela.

A partir de esa matriz mínima, la geografía hace el resto:

Churro madrileño: delgado, con estrías marcadas por la boquilla estrellada, ideal para mojar en chocolate a la taza.

Porras: más gruesas y aireadas; suelen incorporar un impulsor (bicarbonato o levadura química) en la masa.

Tejeringos (Andalucía): masa más fluida, frita en forma de lazo o espiral, crujiente por fuera y tierna por dentro.

Churros con azúcar y canela (México y EE.UU. ): se consumen solos o acompañados de salsas de chocolate, cajeta o dulce de leche.

Rellenos: de cajeta, dulce de leche, crema pastelera, chocolate o frutas; omnipresentes en América Latina.

Formatos contemporáneos: helados “sandwich” con churro, bases para sundaes, versiones horneadas, integrales o sin gluten (con harinas de arroz o mezclas sin TACC), además de masas aromatizadas con cítricos o vainilla.

La técnica es determinante: una masa demasiado seca endurece el resultado; demasiado húmeda, lo deforma y absorbe aceite. La temperatura del aceite —generalmente entre 175 y 185 °C— asegura el contraste buscado: exterior crujiente, interior ligeramente tierno.

Más que un antojo: un símbolo compartido

El churro se ha convertido en un lenguaje gastronómico común entre España y América Latina. En España, el desayuno de invierno con chocolate y churros es un rito urbano; en México y el Cono Sur, los puestos callejeros y las ferias lo consagran como merienda democrática.

Su Día Internacional es una excusa para reconocer esa transversalidad: de los orígenes pastoriles y las teorías viajeras a la creatividad contemporánea que lo rellena, lo baña, lo reinventa.

Al final, la magia del churro reside en su ecuación simple: harina, agua, aceite y calor, con un margen infinito para el ingenio local. Y en su irresistible promesa: crujir primero, sonreír después.