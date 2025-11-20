Así podés hacer codillos con chucrut, un plato insignia de la cocina alemana

Cómo hacer codillos con chucrut
Lea más: Este paté de hígado de pollo con receta alemana te va a encantar
Codillos con chucrut
- Plato: Plato principal
- Receta: alemana
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
- 4 codillos de cerdo
- Sal y pimienta
- 750 gramos de chucrut
- 300 centímetros cúbicos de agua
- 50 gramos de grasa de cerdo
- 1 cebolla
- 8 semillas de enebro (Wacholderbeeren)
- 2 hojas de laurel
- 4 papa mediana
Elaboración paso a paso
- Colocar el chucrut desmenuzado en una cacerola. Agregarle agua e incorporarle la cebolla (simplemente cortada a la mitad), las bayas de enebro, el laurel y la grasa de cerdo.
- Lavar cuidadosamente los codillos, salpimentarlos y colocarlos sobre el chucrut.
- Tapar la cacerola y cocinar los codillos con el chucrut durante una hora y media, como mínimo, agregando un poco más de líquido en caso de ser necesario para que no se pegue el chucrut al fondo de la cacerola.
- Servir cada codillo con chucrut y una papa hervida.