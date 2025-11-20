Gastronomía

Así podés hacer codillos con chucrut, un plato insignia de la cocina alemana

Receta de codillos de cerdo con chucrut o Eisbein mit Sauerkraut, una delicia germana que nunca pasa de moda

Por ABC Color
20 de noviembre de 2025 - 07:38
Codillo con chucrut.
Shutterstock

Cómo hacer codillos con chucrut

Codillos con chucrut

  • Plato: Plato principal
  • Receta: alemana
  • Para: Para 4 personas

Ingredientes

  • 4 codillos de cerdo
  • Sal y pimienta
  • 750 gramos de chucrut
  • 300 centímetros cúbicos de agua
  • 50 gramos de grasa de cerdo
  • 1 cebolla
  • 8 semillas de enebro (Wacholderbeeren)
  • 2 hojas de laurel
  • 4 papa mediana

Elaboración paso a paso

  1. Colocar el chucrut desmenuzado en una cacerola. Agregarle agua e incorporarle la cebolla (simplemente cortada a la mitad), las bayas de enebro, el laurel y la grasa de cerdo.
  2. Lavar cuidadosamente los codillos, salpimentarlos y colocarlos sobre el chucrut.
  3. Tapar la cacerola y cocinar los codillos con el chucrut durante una hora y media, como mínimo, agregando un poco más de líquido en caso de ser necesario para que no se pegue el chucrut al fondo de la cacerola.
  4. Servir cada codillo con chucrut y una papa hervida.

