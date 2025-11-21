Cómo reducir el desperdicio de comida: dos recetas con sobras o ingredientes a punto de caducar

El desperdicio de comida es un problema ambiental y económico significativo que enfrentamos a nivel global. Aprovechar ingredientes sobrantes o que están a punto de caducar no solo combate este problema, sino que también fomenta la creatividad en la cocina.
Lea más: Receta fácil de buñuelos dulces para la merienda: paso a paso de sabor
¿Qué podés cocinar con sobras de comida?
Una opción si te sobró arroz es hacer un salteado de arroz con verduras. Te mostramos cómo hacerlo.
Salteado de arroz con verduras
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido (sobra de una comida anterior)
- 1 zanahoria, cortada en cubos pequeños
- 1 pimiento rojo, cortado en tiras
- 1 taza de arvejas (pueden ser congeladas)
- 2 huevos (si están a punto de caducar)
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de aceite de sésamo o vegetal
- Sal y pimienta al gusto
Elaboración paso a paso
- Comenzar a picar y preparar todas las verduras disponibles en tu refrigerador que necesitan ser usadas pronto.
- En una sartén grande, calentar el aceite a fuego medio-alto. Agregar las zanahorias y los pimientos, salteando por unos 5 minutos hasta que comiencen a ablandarse.
- Incorporar las arvejas y el arroz cocido. Mezclar bien y dejar calentar todo por otros 5 minutos.
- En un espacio del borde de la sartén, romper los huevos y revolverlos hasta que estén cocidos. Integrar los huevos en la mezcla de arroz.
- Agregar la salsa de soja, sal y pimienta. Remover bien y cocinar por unos minutos más, asegurándote de que todo esté bien mezclado y caliente.
- Servir caliente y disfrutar de un plato sabroso que reduce activamente el desperdicio de alimentos.