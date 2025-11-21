Gastronomía

Cómo reducir el desperdicio de comida: dos recetas con sobras o ingredientes a punto de caducar

Te mostramos dos recetas fáciles que podés hacer para aprovechar sobras de comida o bien ingredientes que están a punto de caducar. Poné sabor a lo que está en tu heladera al tiempo que evitás el desperdicio de comida.

Por ABC Color
21 de noviembre de 2025 - 12:58
Mujer feliz cocinando.
El desperdicio de comida es un problema ambiental y económico significativo que enfrentamos a nivel global. Aprovechar ingredientes sobrantes o que están a punto de caducar no solo combate este problema, sino que también fomenta la creatividad en la cocina.

¿Qué podés cocinar con sobras de comida?

Una opción si te sobró arroz es hacer un salteado de arroz con verduras. Te mostramos cómo hacerlo.

Salteado de arroz.
Salteado de arroz con verduras

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido (sobra de una comida anterior)
  • 1 zanahoria, cortada en cubos pequeños
  • 1 pimiento rojo, cortado en tiras
  • 1 taza de arvejas (pueden ser congeladas)
  • 2 huevos (si están a punto de caducar)
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de aceite de sésamo o vegetal
  • Sal y pimienta al gusto

Elaboración paso a paso

  1. Comenzar a picar y preparar todas las verduras disponibles en tu refrigerador que necesitan ser usadas pronto.
  2. En una sartén grande, calentar el aceite a fuego medio-alto. Agregar las zanahorias y los pimientos, salteando por unos 5 minutos hasta que comiencen a ablandarse.
  3. Incorporar las arvejas y el arroz cocido. Mezclar bien y dejar calentar todo por otros 5 minutos.
  4. En un espacio del borde de la sartén, romper los huevos y revolverlos hasta que estén cocidos. Integrar los huevos en la mezcla de arroz.
  5. Agregar la salsa de soja, sal y pimienta. Remover bien y cocinar por unos minutos más, asegurándote de que todo esté bien mezclado y caliente.
  6. Servir caliente y disfrutar de un plato sabroso que reduce activamente el desperdicio de alimentos.

Además, si te sobró un poco de pan duro y verduras, podés hacer una deliciosa tortilla siguiendo el paso a paso que te mostramos a continuación.

Tortilla con verduras, imagen ilustrativa.
Tortilla de pan duro con sobra de verduras

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 tazas de pan duro, cortado en cubos
  • 4 huevos
  • 1/2 cebolla, picada
  • 1 taza de espinaca fresca o cocida
  • 1 tomate maduro, cortado en cubos
  • 1/2 taza de queso rallado (opcional)
  • 1/4 taza de leche (para reblandecer el pan)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, remojar los cubos de pan en leche hasta que estén blandos.
  2. Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio. Agregar la cebolla y sofreír hasta que esté transparente.
  3. Incorporar los cubos de pan, espinaca y tomate. Cocinar por unos minutos hasta que las verduras estén bien integradas.
  4. En otro bol, batir los huevos con sal y pimienta. Verter la mezcla de huevo sobre los ingredientes en la sartén, asegurando que todo quede bien cubierto.
  5. Si estás usando queso, esparcirlo uniformemente sobre la mezcla.
  6. Cocinar a fuego medio-bajo hasta que los huevos estén completamente cocidos, aproximadamente 8-10 minutos. Podés usar una tapa para asegurarte de que se cocine bien por la parte superior.
  7. Cortar la tortilla en porciones y servir caliente. Esta receta es perfecta para aprovechar restos de pan y verduras al borde de echarse a perder.

Otras opciones son los soufflés de arroz o fideo sobrante, salteados con restos de pollo desmenuzado, tortillitas de arroz, budines de pan y otras recetas clásicas que te ayudarán a aprovechar todo lo que compraste.