Día Mundial del Café Expreso: un homenaje a la bebida italiana y sus beneficios

El café expreso, también conocido como café express, café exprés o café espresso, es una bebida que se prepara utilizando una cafetera especial, la llamada cafetera expreso. Esta técnica permite obtener una taza de café de manera rápida y sencilla, resaltando un sabor intenso y concentrado propio de esta preparación italiana.

Existen diversas formas de disfrutar el café expreso, cada una adaptada a distintos gustos y preferencias. Estos son algunos de los tipos más populares:

Capuchino : Preparado con partes iguales de leche caliente y espuma de leche, normalmente decorado con cacao o canela en polvo sobre la superficie.

Cortado o Macchiato : Se mezcla el expreso con 10 a 15 mililitros de leche, que puede servirse caliente o fría, suavizando el sabor intenso del café.

Corto o Ristretto : Elaborado con 15 mililitros de café molido y agua, da como resultado una bebida aún más concentrada y fuerte.

Doble o Doppio : Se caracteriza por su preparación con 60 mililitros de café molido y agua, proporcionando una dosis extra de energía.

Largo o Lungo : Utiliza 7,5 gramos de café y 40 mililitros de agua, ideal para los que prefieren un sabor menos intenso pero prolongado.

Latte Macchiato : Compuesto por una taza de leche entera o cremada y una pequeña cantidad de café expreso, es una opción suave y cremosa.

Simple, sencillo o solo: El café expreso tradicional, hecho solo con café molido y agua a 88 °C.

Lea más: Estudios revelan que el café podría proteger tu corazón y reducir el riesgo de fibrilación auricular

Los beneficios del café para la salud

El café expreso, además de su atractivo aroma y sabor, aporta múltiples beneficios para la salud, siempre y cuando se consuma con moderación:

Lea más: Cómo hacer café como un barista: métodos y herramientas para obtener el mejor sabor

Mejora de la memoria: La cafeína presente en el café estimula las funciones cognitivas, favoreciendo la memoria. Por ello, es una bebida recomendada durante épocas de estudio o exámenes.

Prevención del Alzhéimer: El impacto positivo del café en la memoria ayuda a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Mantenimiento de la línea: Una taza diaria puede contribuir a la eliminación de grasas acumuladas en el organismo, ayudando a mantener un peso saludable.

Prevención del envejecimiento prematuro: El café ayuda a combatir los radicales libres, retrasando la aparición de arrugas y manteniendo la piel firme y tersa.

Reducción del riesgo de infarto: El consumo moderado de café puede disminuir la probabilidad de sufrir infartos, ya que ofrece protección contra enfermedades cardiovasculares.

Preparación del café espresso: claves para la perfección

La correcta preparación del espresso exige precisión y equipamiento especializado. Los elementos imprescindibles incluyen:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Máquina de espresso: Capaz de generar al menos 9 bares de presión.

- Molinillo: Permite moler el café justo antes de preparar la bebida, asegurando frescura y una molienda fina y uniforme.

Los parámetros técnicos a considerar son:

Lea más: Día Internacional del Café: ¿Por qué se celebra el 1 de octubre?

- Gramaje: Entre 7 y 9 gramos de café molido por taza (aproximadamente 25-30 ml de espresso).

- Temperatura del agua: Entre 90 y 95 °C para evitar sabores amargos o subextracción.

- Tiempo de extracción: Entre 25 y 30 segundos.

- Presión: 9 bares constantes durante la erogación. Un espresso bien logrado presenta una crema uniforme, aroma intenso y un balance ideal entre acidez, amargor y dulzura.