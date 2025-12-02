Gastronomía

Rosca navideña: un paso a paso para deleitar tu mesa estas fiestas

Seguí esta receta de rosca navideña rellena con chocolate y nueces, y quedarás gratamente sorprendido. Es ideal para acompañar el café de la merienda y aportar algo dulce a las tardes de diciembre.

Por ABC Color
12 de noviembre de 2021 - 15:20
Rosca navideña con chocolate.
Rosca navideña con chocolate.Shutterstock

Cómo hacer una rosca navideña

Rosca navideña

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 80 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 50 gramos de levadura fresca
  • 1 pizca de azúcar
  • 100 centímetros cúbicos de agua
  • 100 centímetros cúbicos de leche
  • 80 gramos de manteca pomada
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 2 huevos
  • 1 huevo batido (para pintar)

Para el relleno

  • 75 gramos de manteca
  • 90 gramos de azúcar impalpable
  • 1 huevo
  • 1 yema de huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 y ½ cucharada de almidón de maíz o harina
  • 2 cucharadas de cacao en polvo
  • 100 gramos de nueces picadas
  • 100 gramos de chocolate picado

Elaboración paso a paso

  1. Colocar en un bol la harina, el azúcar y la sal. Formar un hueco en el centro y allí colocar el agua, la levadura, la pizca de azúcar y 1 pizca de harina. Mezclar los ingredientes del centro y dejar espumar.
  2. Mezclar la leche con la manteca, la ralladura y el huevo.
  3. Unir todo y formar la masa. Dejar descansar tapada hasta que duplique su volumen.
  4. Relleno: batir la manteca con el azúcar. Incorporar el huevo, la yema y la esencia de vainilla. Tamizar el almidón junto con el cacao sobre la preparación anterior. Agregar las nueces picadas, la esencia y el chocolate picado.
  5. Dividir la masa en dos y dejar descansar otros 10 minutos.
  6. Luego, estirar con palote a 5 milímetros en forma rectangular.
  7. Repartir el relleno entre los dos rectángulos de masa. Pintar con el huevo el lateral para sellar bien el cierre.
  8. Torzar ambos cilindros entre sí. Acomodar en moldes enmantecados. Dejar que duplique su volumen. Pintar con huevo.
  9. Hornear a 180 °C durante 50 minutos. Dejar reposar 5 minutos antes de desmoldar.
  10. Decorar con hilos de chocolate cobertura derretido o una mezcla de azúcar impalpable y jugo de limón.

