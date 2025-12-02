Rosca navideña: un paso a paso para deleitar tu mesa estas fiestas

Cómo hacer una rosca navideña
Lea más: Sorprendé a todos con un Bûche de Noël: ¡la receta festiva que necesitás en tu mesa!
Rosca navideña
- Plato: Postre
Ingredientes
- 500 gramos de harina
- 80 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 50 gramos de levadura fresca
- 1 pizca de azúcar
- 100 centímetros cúbicos de agua
- 100 centímetros cúbicos de leche
- 80 gramos de manteca pomada
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 2 huevos
- 1 huevo batido (para pintar)
Para el relleno
- 75 gramos de manteca
- 90 gramos de azúcar impalpable
- 1 huevo
- 1 yema de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 y ½ cucharada de almidón de maíz o harina
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 100 gramos de nueces picadas
- 100 gramos de chocolate picado
Elaboración paso a paso
- Colocar en un bol la harina, el azúcar y la sal. Formar un hueco en el centro y allí colocar el agua, la levadura, la pizca de azúcar y 1 pizca de harina. Mezclar los ingredientes del centro y dejar espumar.
- Mezclar la leche con la manteca, la ralladura y el huevo.
- Unir todo y formar la masa. Dejar descansar tapada hasta que duplique su volumen.
- Relleno: batir la manteca con el azúcar. Incorporar el huevo, la yema y la esencia de vainilla. Tamizar el almidón junto con el cacao sobre la preparación anterior. Agregar las nueces picadas, la esencia y el chocolate picado.
- Dividir la masa en dos y dejar descansar otros 10 minutos.
- Luego, estirar con palote a 5 milímetros en forma rectangular.
- Repartir el relleno entre los dos rectángulos de masa. Pintar con el huevo el lateral para sellar bien el cierre.
- Torzar ambos cilindros entre sí. Acomodar en moldes enmantecados. Dejar que duplique su volumen. Pintar con huevo.
- Hornear a 180 °C durante 50 minutos. Dejar reposar 5 minutos antes de desmoldar.
- Decorar con hilos de chocolate cobertura derretido o una mezcla de azúcar impalpable y jugo de limón.