El pan dulce tradicional con abundantes frutas abrillantadas se prepara así

Cómo hacer pan dulce tradicional
Pan dulce tradicional
- Para: Para 6 unidades de 1 kilogramo c/u
Ingredientes
- 3 y 1/2 tazas de agua tibia
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de levadura seca
- 2 kilogramos y 600 gramos de harina 000
- 500 gramos de azúcar
- 500 gramos de manteca
- 12 huevos
- ½ cucharada de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de agua de azahar
- 2 cucharadas de ron
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharada de extracto de malta
- ¾ taza de leche tibia
- 6 tazas de uvas pasas
- 6 tazas de frutas abrillantadas
- 6 tazas de nueces picadas
Elaboración paso a paso
- Mezclar en un bol 2 tazas de agua tibia, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas llenas de levadura seca. Dejar levar por 20 minutos.
- Agregar 200 g de harina (1 y ½ taza) a la mezcla del paso anterior y dejar levar 15 minutosmás.
- Agregar ½ taza de agua tibia y 400 gramos de harina (3 tazas) a la preparación del segundo paso. Revolver bien, dejando reposar 5 minutos más.
- Aparte, batir 500 gramos de manteca con 500 gramos de azúcar (2 tazas) y los 12 huevos. Batir bien y luego agregar: ½ cucharada de vainilla, 2 cucharadas de agua de azahar, 2 cucharadas de ron Caribe, 1 cucharadita de sal fina, 1 cucharada de extracto de malta, ¾ taza de leche tibia. Batir bien todos estos ingredientes y retirar la batidora.
- En un recipiente bien grande poner 2 kilogramos de harina y agregar todos los ingredientes del cuarto paso y luego los del tercer paso. Mezclar todo con cuchara de madera y luego poner en una mesa y amasar con la mano. Dejar levar dos horas, tapado con repasador. Si la masa resulta pegajosa, agregar más harina. En caso contrario, se puede agregar leche tibia. La consistencia debe ser la de una masa elástica y sedosa.
- Extender la masa sobre la mesa y dividir en 6 pedazos agregando en cada uno de ellos 1 taza de uvas pasas, 1 taza de frutas abrillantadas, 1 taza de nueces picadas. Amasar hasta que la fruta quede bien distribuida. Poner en seis moldes enmantecados y enharinados y dejar descansar por 45 minutos hasta que se hinchen al doble de su tamaño.
- Cortar la superficie con tijera, despacio, en forma de cruz y poner un trocito de manteca en los cortes. Pintarlos con huevo batido y llevarlos al horno a una temperatura de 150 ºC por 15 minutos. Luego, bajar la temperatura a 120 ºC y cocinarlos durante una hora más.