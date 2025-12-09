Gastronomía

Receta de zucotto, un buen postre para fiestas

Aprendé a hacer un delicioso postre italiano, el zucotto, una buena opción para tu mesa de dulces en Nochebuena.

Por ABC Color
09 de diciembre de 2025 - 10:53
Cómo hacer un zucotto

Zucotto

  • Plato: Postre
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 1 unidad de bizcocho genovés redondo de 24 centímetros
  • 500 gramos de ricotta
  • 200 mililitros de nata para montar
  • 120 gramos de azúcar
  • 80 gramos de chocolate negro en trozos pequeños
  • 60 gramos de fruta confitada picada
  • 40 gramos de almendra tostada picada
  • 30 mililitros de licor alchermes o licor de naranja
  • 30 mililitros de agua
  • 10 gramos de cacao en polvo sin azúcar
  • 5 gramos de azúcar vainillado
  • 5 gramos de manteca para engrasar el molde
  • 20 gramos de cacao en polvo adicional para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. Forrar un bol semiesférico de unos 20 centímetros con film transparente dejando sobrante por los bordes.
  2. Engrasar ligeramente el interior del bol cubierto con film con la manteca.
  3. Cortar el bizcocho en tiras o en discos finos de aproximadamente 1 centímetro de grosor.
  4. Mezclar en un vaso el licor con el agua para obtener un almíbar ligero.
  5. Pincelar rápidamente las tiras de bizcocho con el almíbar sin empaparlas en exceso.
  6. Colocar las tiras de bizcocho dentro del bol cubriendo la superficie y presionando suavemente para que no queden huecos.
  7. Mantener aparte una capa de bizcocho suficiente para cerrar la base del zucotto al final.
  8. Batir la ricotta con el azúcar y el azúcar vainillado hasta obtener una crema homogénea.
  9. Montar la nata muy fría hasta que forme picos suaves.
  10. Incorporar la nata montada a la mezcla de ricotta con movimientos envolventes.
  11. Dividir la crema de ricotta en 2 partes iguales en recipientes separados.
  12. Añadir el cacao en polvo a una de las partes y mezclar hasta que quede una crema de chocolate uniforme.
  13. Incorporar el chocolate negro en trozos y la almendra picada a la crema de chocolate.
  14. Incorporar la fruta confitada picada a la crema blanca restante.
  15. Verter primero la crema de chocolate en el centro del bol forrado con bizcocho y nivelar ligeramente.
  16. Colocar encima la crema blanca con fruta confitada y alisar la superficie.
  17. Cubrir la superficie de la crema con las tiras de bizcocho reservadas para formar la base del zucotto.
  18. Presionar suavemente con las manos para compactar el conjunto sin deformar la cúpula.
  19. Cubrir la superficie con film transparente y llevar el bol a la heladera durante un mínimo de 4 horas.
  20. Pasar el zucotto a congelador durante 30 minutos antes de desmoldar para que tome mejor consistencia.
  21. Retirar el film de la superficie y colocar un plato grande sobre el bol.
  22. Voltear el bol con un movimiento firme para desmoldar el zucotto sobre el plato.
  23. Retirar con cuidado el resto del film transparente que quede pegado al postre.
  24. Espolvorear la superficie del zucotto con el cacao en polvo adicional usando un colador fino.
  25. Mantener en la heladera hasta el momento de servir y cortar en porciones con un cuchillo de hoja larga y afilada.