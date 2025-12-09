Receta de zucotto, un buen postre para fiestas

Cómo hacer un zucotto
Lea más: Sorprendé a todos con un Bûche de Noël: ¡la receta festiva que necesitás en tu mesa!
Zucotto
- Plato: Postre
- Receta: italiana
Ingredientes
- 1 unidad de bizcocho genovés redondo de 24 centímetros
- 500 gramos de ricotta
- 200 mililitros de nata para montar
- 120 gramos de azúcar
- 80 gramos de chocolate negro en trozos pequeños
- 60 gramos de fruta confitada picada
- 40 gramos de almendra tostada picada
- 30 mililitros de licor alchermes o licor de naranja
- 30 mililitros de agua
- 10 gramos de cacao en polvo sin azúcar
- 5 gramos de azúcar vainillado
- 5 gramos de manteca para engrasar el molde
- 20 gramos de cacao en polvo adicional para espolvorear
Elaboración paso a paso
- Forrar un bol semiesférico de unos 20 centímetros con film transparente dejando sobrante por los bordes.
- Engrasar ligeramente el interior del bol cubierto con film con la manteca.
- Cortar el bizcocho en tiras o en discos finos de aproximadamente 1 centímetro de grosor.
- Mezclar en un vaso el licor con el agua para obtener un almíbar ligero.
- Pincelar rápidamente las tiras de bizcocho con el almíbar sin empaparlas en exceso.
- Colocar las tiras de bizcocho dentro del bol cubriendo la superficie y presionando suavemente para que no queden huecos.
- Mantener aparte una capa de bizcocho suficiente para cerrar la base del zucotto al final.
- Batir la ricotta con el azúcar y el azúcar vainillado hasta obtener una crema homogénea.
- Montar la nata muy fría hasta que forme picos suaves.
- Incorporar la nata montada a la mezcla de ricotta con movimientos envolventes.
- Dividir la crema de ricotta en 2 partes iguales en recipientes separados.
- Añadir el cacao en polvo a una de las partes y mezclar hasta que quede una crema de chocolate uniforme.
- Incorporar el chocolate negro en trozos y la almendra picada a la crema de chocolate.
- Incorporar la fruta confitada picada a la crema blanca restante.
- Verter primero la crema de chocolate en el centro del bol forrado con bizcocho y nivelar ligeramente.
- Colocar encima la crema blanca con fruta confitada y alisar la superficie.
- Cubrir la superficie de la crema con las tiras de bizcocho reservadas para formar la base del zucotto.
- Presionar suavemente con las manos para compactar el conjunto sin deformar la cúpula.
- Cubrir la superficie con film transparente y llevar el bol a la heladera durante un mínimo de 4 horas.
- Pasar el zucotto a congelador durante 30 minutos antes de desmoldar para que tome mejor consistencia.
- Retirar el film de la superficie y colocar un plato grande sobre el bol.
- Voltear el bol con un movimiento firme para desmoldar el zucotto sobre el plato.
- Retirar con cuidado el resto del film transparente que quede pegado al postre.
- Espolvorear la superficie del zucotto con el cacao en polvo adicional usando un colador fino.
- Mantener en la heladera hasta el momento de servir y cortar en porciones con un cuchillo de hoja larga y afilada.